Arnavut ciğeri tarifi: Lezzetli, sebzeli ve sade Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut ciğeri, ciğer sevmeyenlere bile ciğer sevdiren muhteşem bir lezzet. Arnavut ciğeri tarifi; ciğerin una bulanarak kızartılmasıyla elde edilir ve kızarmış patates, söğüş soğan ve maydanozla servis edilir. Arnavut ciğerini evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Arnavut ciğeri için gerekli malzemeler nelerdir? Arnavut tarifi ile bu lezzetli yemeği evinizin konforunda yapmak için ihtiyacınız olan şey taze ciğer, un ve yağ. Una bulanmış ciğerleri kızgın yağa atıp pişirerek hazırlayacağınız bu tarifin olmazsa olmazlarından bir tanesi de yanına kızartacağınız patates. Lezzetine bayılacağınız Arnavut ciğeri tarifi ve içindeki tüm püf noktalarıyla sizler için derledik.

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ARNAVUT CİĞERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram ciğer

1 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

2 adet orta boy patates

1 adet soğan

1 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

1 litre ayçiçeği yağı (kızartmak için)

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ARNAVUT CİĞERİ YAPILIŞI

Ciğeri alırken zarının temizlenmiş olmasına dikkat edin, eğer zarı varsa mutlaka temizleyin.

Ciğerinizi fazla küçük olmayacak şekilde küp küp doğrayın ve bir süzgece alarak kanının süzülmesini sağlayın. Ciğeri yıkamayın, eğer yıkarsanız lezzetini büyük ölçüde kaybedecektir.

Ciğerin kanı süzülürken 2 adet orta boy patatesi küp küp doğrayın ve bir kenara alın.

Süzülmüş olan ciğeri derin kâseye alın. 1 su bardağı unu ve 1 çay kaşığı karbonatı ekleyip iyice karıştın ve tüm ciğerlerin una bulanmasını sağlayın.

Kuru bir süzgece una buladığınız ciğerleri alın ve birkaç sallayarak fazla undan arındırın.

Uygun bir tencereye kızartma yağını alın ve kızdırın.

Öncelikle doğramış olduğunuz patatesleri kızartın. (ciğeri de aynı yağda kızartabilirsiniz.) Patatesler altın rengi olana kadar kızartın. Uygun bir tabağa patatesleri alın ve damak tadınıza göre sıcakken tuzunu atın.

Hazırlamış olduğunuz ciğerleri kızartın. Kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika kızartın.

Kızarmış olan ciğerleri uygun bir kaba alıp, sıcakken, üzerine 1çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon,2 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı kekiği ilave edip karıştırın.

1 adet soğanı ve yarım demet maydanozu doğrayın ve ayrı bir tabağa alın. 1 çay kaşığı sumak ve tuz ekleyerek karıştırın.

Kızarmış olan patatesleri, ciğerleri ve sumaklı soğanı servis yapacağınız kapta karışıtın.

AFİYET OLSUN!

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