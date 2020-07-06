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:  En pratik şekilde lor peynirli ve biberli milföy nasıl yapılır?

Milföy hazırlanışı oldukça kolay çıtır çıtır bir hamurdur. Herkes tarafından sevilen milföy birçok tarifte kullanılır. Lor peynirli maydanozlu milföy, biberli milföy milföy tariflerine örnektir. Hazırlanışı sadece 5 dakikanızı alacak milföy tarifini çok seveceksiniz. Sofranıza eşsiz görüntüsüyle renk katacak milföy tarifleri iştahınızı açacak. Milföy tarifleri: Milföy tarifleri nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:58 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:13 ABONE OL
Milföy tarifi:  En pratik şekilde lor peynirli ve biberli milföy nasıl yapılır?

Milföy hazırlanması oldukça pratik olan bir lezzettir. Milföy farklı farklı tariflerde kullanılmaktadır. Milföy tarifleri favori tarifleriniz arasında yer alacak. Çıtır çıtır hamuru ve eşsiz lezzetiyle milföy tariflerinden vazgeçemeyeceksiniz. Ziyafet sofranıza muazzam bir görüntü katacak milföy tariflerini mutlaka denemelisiniz. Milföy tarifleri: Milföy tarifleri nasıl yapılır?

LOR PEYNİRLİ MİLFÖY TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı lor peynir
  • Maydanoz
  • 1 paket milföy hamuru

LOR PEYNİRLİ MİLFÖY TARİFİ YAPILIŞI

  1. Maydanozları ince ince kıyın ve lor peynirle karıştırın.
  2. Milföyün içini yağlayın ve çapraz şekilde tutun.
  3. Uç kısmına lor peynirli harçtan ekleyin ve rulo şeklinde sarın.
  4. Üzerine yumurta sarısı sürerek üzeri kızarana kadar pişirin.
  5. Lor peynirli milföy tarifi hazır. Afiyte olsun…
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BİBERLİ MİLFÖY TARİFİ MALZEMELERİ

  • 3 adet iri yeşilbiber
  • 3 adet kırmızıbiber
  • 1 adet domates
  • Kaşar peyniri rendesi
  • 1 paket milföy hamuru

BİBERLİ MÜLFÖY TARİFİ YAPILIŞI

  1. Milföy hamurunu ince uzun şeritler şeklinde kesin.
  2. Biberleri güzelce yıkadıktan sonra karın kısımlarını yarın.
  3. İçerisine kaşar peyniri rendesi ve domates dilimleri ekleyin.
  4. Biberin dış kısmını alttan başlayacak şekilde sarmaya başlayın.
  5. Üzeri yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.
  6. Biberli milföy tarifi hazır. Afiyet olsun…
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Milföy tarifi:  En pratik şekilde lor peynirli ve biberli milföy nasıl yapılır?
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