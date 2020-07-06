Ev yapımı lokum tarifi: Eşsiz lezzetiyle evde sultan lokumu nasıl yapılır?

Lokum adını tüm dünyaya duyurmuş meşhur bir Türk lezzetidir. Özellikle kahvenin yanında eşlik edilen lokumun birçok çeşidi vardır. Paketli lokumlar yerine evde sağlıklı lokumunuzu yapabilirsiniz. Süt, şeker, margarin, vanilya, Hindistan cevizi ve fındık gibi malzemelerle hazırlanan lokum tarifi herkesi kendisine hayran bırakacak. Eşsiz lezzeti ile lokum tarifi: Sultan lokumu nasıl yapılır?
LOKUM TARİFİ MALZEMELERİ
Çay ve kahveyle servis edebileceğiniz çikolatalı tatlı mus tarifi: Evdeki malzemelerle çikolatalı tatlı mus nasıl yapılır?
- 1 litre süt
- 100 gram margarin
- 2 su bardağı un
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 2 paket vanilya
Üzeri için:
- 3 su bardağı Hindistan cevizi
- 1 kase fındık
LOKUM TARİFİ YAPILIŞI
- Geniş bir tencereye süt, toz şeker ve unu alın. Kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırın.
- Kaynayan muhallebiyi ocaktan alın ve içine margarin ile vanilyayı ekleyip blender yardımı ile yaklaşık 10 dakika çırpın.
- Fırın tepsisinin tabanına hiç boşluk kalmayacak şekilde hindistan cevizini serpin.
- Muhallebiyi kaşık ile fırın tepsisine yayın.
- 1 gece buzdolabında bekletin.
- Soğuyan muhallebiyi kare şeklinde eşit parçalara bölün ve avucunuzda yuvarlayın.
- Hindistan cevizini bulayıp ortasına fındık batırın.
- Lokum tarifi hazır. Afiyet olsun…
LOKUM TARİFİ KAÇ KALORİ?
Ortalama 10 gramlık bir porsiyon lokum tarifi yaklaşık 38 kalori içermektedir.
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