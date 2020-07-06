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Çay ve kahveyle servis edebileceğiniz çikolatalı tatlı mus tarifi: Evdeki malzemelerle çikolatalı tatlı mus nasıl yapılır?

Tatlı çayımızın ve kahvenizin yanına eşlik eden eşsiz bir lezzettir. Birçok farklı çeşidi olan tatlı tarifleri vazgeçilmezlerimiz arasında. Çikolata tatlı tarifi ise en pratik tatlılardan. Sadece birkaç malzeme ile çok kısa bir sürede hazırlanan çikolatalı tatlı tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Eşsiz lezzetiyle çikolatalı tatlı tarifini mutlaka denemelisiniz. Çikolatalı tatlı tarifi: Çikolatalı mus nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:09 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:09 ABONE OL
Çay ve kahveyle servis edebileceğiniz çikolatalı tatlı mus tarifi: Evdeki malzemelerle çikolatalı tatlı mus nasıl yapılır?

Birçok farklı çeşidi olan tatlıyı sevmeyen yoktur. Az malzemeyle hazırlanan çikolatalı tatlı tarifi ise en çok tercih edilen tatlılardan. Sadece on dakikada hazırlayabileceğiniz çikolatalı tatlı tarifini çok seveceksiniz. Çay ve kahveyle servis edebileceğiniz çikolatalı tatlı tarifini mutlaka denemelisiniz. Çikolatalı tatlı tarifi: Çikolatalı mus nasıl yapılır?

ÇİKOLATALI TATLI TARİFİ MALZEMELERİ

  • 250 gram bitter çikolata
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 5 yumurta sarısı
  • Yarım litre krema
  • 100 gram pudra şekeri
  • Yarım çay kaşığı kahve
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ÇİKOLATALI TATLI TARİFİ YAPILIŞI

  1. Bir kapta yumurta sarılarını ve pudra şekerini köpürene kadar çırpın.
  2. Ayrı bir kapta kremayı kıvam alana kadar mikserle çırpın.
  3. Ardından buharda benmari usülü erittiğiniz tereyağ ve çikolatayı kremaya ilave edin.
  4. Kahveyi de ekledikten sonra tüm karışımı güzelce karıştırın ve kaselere boşaltın. Çikolatalı muslarınızı dilediğiniz malzemeyle süsleyin ve birkaç saat dolapta bekletin.
  5. Çikolatalı mus tarifi hazır. Afiyet olsun...

ÇİKOLATALI TATLI TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon çikolatalı tatlı tarifi ortalama 535 kalori içermektedir.

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