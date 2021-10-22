Ev Yapımı Nefis Limonata Tarifi: Evde Buz Gibi Lezzetli Limonata Nasıl Yapılır?
Özellikle yaz aylarında vazgeçemediğimiz içecek türlerinden birisidir. Susadığımız, içimizin yandığı bir anda limonata tüketmek damağımızda muhteşem bir tat bırakır. Genellikle dışarıda kafelerde siparişi verilen limonatayı aslında evde yapmak oldukça kolaydır. Ev yapımı limonata tarifi kolay olduğu kadar maliyeti de uygundur. Limon, portakal ve şeker ile yapacağınız ev yapımı limonata tarifi için kollarınızı sıvayabilir, harekete geçebilirsiniz. Peki, evde kolay ve pratik limonata tarifi nasıl yapılır? İşte limonata nasıl yapılır sorusunun ayrıntılı cevabı ve püf noktaları!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:58Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 08:58
5 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
2 adet limon
1 adet portakal
1.5 su bardağı şeker
13 su bardağı su
YAPILIŞI
Bir günce önceden portakal ve limonu yıkayıp buzluğa atın.
Bir gün sonra çıkartıp yaklaşık on dakika bekleyin.
Portakal ve limonları doğrayıp robota atın. Üzerine 1,5 su bardağı şekeri de ilave edin.
Robottan geçirdikten sonra bir kaba 13 su bardağı suyu dökün. Üzerine de bu karışımı dökün ve hızlı bir şekilde 3-4 dakika kadar karıştırın.
Süzgeçten süzünüz.
Tekrar tülbentle bir kez daha süzdükten sonra limonata tarifi başarı ile gerçekleşmiş olacak.