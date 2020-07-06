Ziyafet sofralarının vazgeçilmezi sodalı börek tarifi: Sodalı börek nasıl yapılır?

Börek herkes tarafından sevilen ve yemekten bıkmadığımız bir lezzet. Oldukça kısa bir sürede hazırlanan sodalı börek tarifi herkes tarafından rağbet görmektedir. Her yörede sevilerek yapılan çıtır çıtır sodalı börek tarifi ziyafet sofralarınıza eşlik edecek. Kahvaltı sofralarınıza da eşlik edecek sodalı börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Eşsiz lezzetiyle sodalı börek tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. Sodalı börek tarifi: Sodalı börek nasıl yapılır?

SODALI BÖREK TARİFİ MALZEMELERİ

1 kg yufka

1 yumurta

2 şişe soda

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı lor peynir

Bir demet maydanoz

Çörek otu

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SODALI BÖREK TARİFİ YAPILIŞI

Maydanozu yıkayıp ayıklayın ve ince ince kıyın. Maydanozu lor peynirle karıştırıp iç harcı hazırlayın. Ayrı bir kapta yumurta, süt ve yağı çırpın. Fırın tepsinizi yağlayın.İlk yufkayı kenarları tepsinin dışında kalacak şekilde yayın.Üzerine sütlü karışımı ve peynirli harcı yayın. Her kat yufka için aynı işlemi uygulayın. En alttaki yufkanın dışarıda kalan kısımlarını kenarlara kapatın.Kalan sütlü harcınızı üzerine dökün. Böreğinizi istediğiniz gibi dilimleyin. Sodayı böreği kestiğiniz yerlerinden dökün. Yumurta sarısını böreğin üzerine sürün ve çörek otu serpiştirin. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sodalı börek tarifi hazır. Afiyet olsun...

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SODALI BÖREK TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon patatesli sodalı börek tarifi yaklaşık olarak 204 kalori içermektedir.