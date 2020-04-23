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! nasıl yapılır?

Gazlı içeceklerin piyasaya sürülmesi ile birlikte adını belki de unutma noktasına geldiğimiz , özellikle Ramazan ayında birçok kişinin sofrasında yer buluyor. Yapılışının oldukça basit olduğu kadar maliyetinin de uygun olması bazı vatandaşları cezbediyor. On bir ayın sultanının gelişi ile birlikte için de araştırmalar başladı. Kuru üzüm ve şekerden yapılan üzüm hoşafı tarifi için kollarınızı sıvayabilirsiniz. Daha önce denenmiş ve nefis üzüm hoşafı tarifi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 23.4.2020 18:10 ABONE OL
Üzüm hoşafı tarifi! Üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Ramazan ayında sofralarda sıkça yer bulan üzüm hoşafı, gazlı içeceklerin gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından unutulsa da hala sofralarda yer buluyor. Üzüm hoşafının tercih edilmesinin en önemli nedeni yapılışının basit olması ve maliyetinin de bir o kadar uygun olmasıdır. On bir ayın sultanının gelişi ile birlikte ev hanımlarının üzüm hoşafı tarifi için araştırmaları da hız kazanıyor. Üzüm hoşafı nasıl yapılır sorusunun cevabı ve püf noktaları bu başlık altından bulabilirsiniz. Daha önce denenmiş nefis üzüm hoşafı tarifi için kollarınızı sıvayıp yapılış aşamasına geçebilirsiniz.

ÜZÜM HOŞAFI NASIL YAPILIR?

Gazlı içecekler ne kadar çok tükense de bazı vatandaşlar üzüm hoşafına hala sofrasında yer veriyor. Çok basit yapılışı ve damaklarınızda tat bırakacak lezzeti olan üzüm hoşafı tarifi için doğru yerdesiniz. Üzüm hoşafı tarifini uygularken hangi malzemeleri kullanacağınız, nelere dikkat edeceğiniz en ayrıntılı şekilde aşağıda yer alıyor.

Üzüm Hoşafı Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 su bardağı sarı ve siyah kuru üzüm
  • 6 su bardağı su
  • 1 su bardağı toz şeker

Üzüm Hoşafı Tarifi Yapılışı

Öncelikle hazırlamış olduğunuz bir tencereye 6 su bardağı suyunuzu ilave edin. Suyu kaynatın.

Kuru üzüm ve siyah ile toz şekeri de tencerenize ekleyin.

5 dakika daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Burada kokusunun çıkmaması için tencerenin ağzının kapalı olarak 10 dakika bekletilmesine özen gösterin.

Hoşafınız ılıdıktan sonra soğuması için dolaba koyabilirsiniz.

1 saat bekledikten sonra kâselere paylaştırıp, soğuk olarak servis yapın.

Üzüm hoşafı tarifi başarı ile sonuçlanmıştır. Deneyecek olanlara afiyet olsun

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