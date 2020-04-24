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TikTok ile ünlenen meşhur dalgona kahvesi nasıl yapılır? İşte TikTok kahvesi dalgona tarifi...

Sosyal Medya uygulaması TikTok’ta ün kazanan Güney Kore menşeli Dalgona kahvesi tarifi pek kişi tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda TikTok kahvesi yapmak isteyenler arama motorlarında dalgona tarifine ilişkin dalgona kahvesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. dalgona kahvesi nasıl yapılır öğrenmek ve sevdiklerine hazırlamak isteyenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte TikTok kahvesi dalgona tarifi...

Giriş Tarihi: 25.4.2020 03:03 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 03:02 ABONE OL
TikTok ile ünlenen meşhur dalgona kahvesi nasıl yapılır? İşte TikTok kahvesi dalgona tarifi...

Sosyal medya aleminin fenomen haline gelen uygulaması TikTok'ta gündeme gelen ve ilk olarak Güney Kore'de tarifi ortaya çıkan Dalgona kahvesine ilgi giderek büyüyor. Bundan dolayı TikTok kahvesi dalgona yapmak isteyenler arama motorlarında yoğun şekilde dalgona kahvesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtlarını araştırarak dalgona tarifi bilgilerini öğrenmek istiyor. Dalgona kahvesi nasıl yapılır öğrenerek sevdikleriyle birlikte lezzetini tatmak isteyenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte TikTok kahvesi tarifi…

TİKTOK KAHVESİ DALGONA TARİFİ NEDİR?

Gerekli malzemeler;

  • 200 ml soğuk süt
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı granül kahve
  • 2 yemek kaşığı sıcak su

DALGONA HAKVESİ PÜF NOKTASI

Dalgona kahvesi hazırlarken isterseniz çırparken mikser kullanabilirsiniz. Dilerseniz süt içerisine 20 ml oranında espresso kahvesi yahut 2 çay kaşığı oranında granül kahve katabilirsiniz.

DALGONA KAHVESİ NASIL YAPILIR?

  1. Bir kase içerisinde sıcak su, şeker ve granül kahveyi bir araya getirin
  2. Yumurta çırpma aracı ya da herhangi bir tel çırpıcı ile bu karışımı çırpmaya başlayın. Karışım ne başta koyu renkli olacak.
  3. 6 dakikalık bir süre içerisinde çırpmaya devam edildiğinde bu koyu renk açılmaya başlayacaktır. Çırpmayı sürdürün.
  4. Yaklaşık 15-16 dakika gibi bir süre çırptıktan sonra bu işlemi bitirin
  5. Bir bardak alın ve içerisine dilediğiniz oranda buz koyun
  6. Bardağa koyduğunuz bu buzların üzerine sütü dökün, isterseniz sütün üzerine espresso da ekleyebilirsiniz.
  7. Son olarak da hazırda bulunan kahveli kremayı dökün.
  8. İstediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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TikTok ile ünlenen meşhur dalgona kahvesi nasıl yapılır? İşte TikTok kahvesi dalgona tarifi...
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