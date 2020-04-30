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Acuka tarifi: kahvaltılık nasıl yapılır?

Muhteşem lezzetiyle kahvaltılara renk katan nasıl yapılır? Bu tarifle evde tarifi çok kolay! Sadece kahvaltıda değil yemeklerin yanında da tüketebileceğiniz nefis acuka tarifi… Acuka, kültürümüze Kafkas kültüründen geçen geleneksel bir sostur. İçinde bol miktarda biber ve biber salçası bulunduğundan “acıka” olarak da bilinir. Kahvaltılarda ve yemeklerin yanında severek tüketeceğiniz acuka sosu mutlaka denemelisiniz! Peki ,kahvaltılık acuka nasıl yapılır? Haberimizde, kolayaca hazırlayabileceğiniz acuka tarifi yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 18:24 ABONE OL
Acuka tarifi: kahvaltılık acuka sos nasıl yapılır?

Acuka için gereken temel malzemeler; biber salçası, sarımsak, ceviz içi, bayat ekmek ve çeşitli baharatlardan oluşmaktadır. Kahvaltılarda ekmeğe sürülerek tüketilen bir sos olmasının yanı sıra yemeklerin yanında meze olarak tüketilebilir. Oldukça pratik olan bu tarif, iştah açan görüntüsüyle sofralarınızı şenlendirecek.

Yapılışı oldukça kolay kahvaltılık acukayı evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Raf ömrü uzun olan acukayı buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz. Acuka, 5 dakikada hazırlayacağınız tostları muhteşem bir ziyafete çevirecek. Kızarmış ekmeğe ve lavaşa çok yakışan acuka sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Tadı damağınızda kalacak geleneksel acuka tarifini, en lezzetli hâliyle sizler için derledik.

İşte nefis lezzetiyle kahvaltılık acuka tarifi…

KAHVALTILIK ACUKA SOS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 5 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı biber salçası (arzuya göre acı veya tatlı)
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı çekilmiş bayat ekmek içi veya galeta unu
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı susam
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
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KAHVALTILIK ACUKA SOS NASIL YAPILIR?

Uygun bir tavaya 5 yemek kaşığı zeytinyağını dökün. 5 yemek kaşığı domates salçası ve 2 yemek kaşığı biber salçasını ilâve edin.

Salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.

4 diş rendelenmiş sarımsağı ekleyin ve 1 dakika kavurun.

Üzerine yarım su bardağı dövülmüş cevizi içini ilâve edin ve 2 dakika daha kavurun.

Yarım çay bardağı çekilmiş bayat ekmeği veya galeta ununu ilâve edin.

1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı kimyonu, 1 çay kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığı kekiği, 1 çay kaşığı susamı ve damak tadınıza göre tuzunu ilâve edin.

Baharatların her tarafa eşit yayılması için 1 dakika boyunca karıştırın.

Tencereyi ocaktan alın ve ilk sıcağı çıkana kadar bekleyin.

Soğuduktan sonra cam bir kavanoza alın.

Kavanoza aldıktan sonra üzerine1 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin.

Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Servis önerisi: kızarmış dilim ekmeği dörde böldükten sonra, üzerine hazırlamış olduğunuz acukadan sürüp, üzerine de ince bir dilim beyaz peynir koyarak lokmalık atıştırmalıklar elde edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Acuka tarifi: kahvaltılık acuka sos nasıl yapılır?
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