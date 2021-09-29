Kalburabastı tatlı tarifi ve malzemeleri: İrmikli kalburabastı nasıl yapılır?
Kalburabastı adını, hamurun bir kalbur adı verilen araca bastırılmasından almaktadır. Şerbetli tatlı sevenlerin favori tatlılarından biridir. Osmanlı zamanından beri yapılan bu tatlı, kalburabastı nasıl yapılır sorusuyla araştırılıyor. İşte kıyır kıyır ve en güzel kalburabastı tarifi ve malzemeleri.
Giriş Tarihi: 29.09.2021 14:32Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:32
30 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı yoğurt
1,5 çay kaşığı kabartma tozu
3,5 su bardağı un
1 su bardağı süt
½ su bardağı ceviz içi
1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbeti İçin:
3 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
AŞÇININ NOTU
• Kalburabastı yapılırken un yavaş yavaş eklenmeli ve elde edilen hamur yumuşak kıvamlı olmalı.
• Tatlıyı şerbetlerken şerbet soğuk tatlı sıcak olmalı. Şerbetin güzelce çekilmesi için tatlıyı dinlendirmelisiniz.
• Kalburabastı tatlısını yaparken kalburabastı kalıbınız olmayabilir. Bunun yerine petek desenli bir nihaleden ya da rendeden yardım alabilirsiniz. Varsa gerçek kalburla da şekil verebilirsiniz.
YAPILIŞI
Şerbet:
Öncelikle şerbetimizi hazırlamamız gerekiyor. Şerbetimizi hazırlamak için toz şeker ve suyu, derin bir tencerede orta ateşte yaklaşık 20 dakika civarında karıştırıyoruz. Şerbetimizin kıvamı koyu bir şurup gibi olmalıdır.
Kıvamını aldıktan sonra limon suyu katıyor ve kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynatıyoruz.
Daha sonra ocaktan aldığımız şerbeti soğumaya bırakıyoruz.
Tatlı Hamuru:
Tatlının hamurunu hazırlamak için oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağını karıştırma kâsesine koyuyor, üstüne süt, sıvı yağ, irmik ve yoğurt ekliyoruz.
Unu azar azar katarak karışıma yediriyoruz.
Son olarak kabartma tozunu ilave edip 5 dakika kadar yoğuruyoruz.
Üzerini streç filmle kapattığımız kâseyi 20 dakika buzdolabında bekletmeliyiz.
Kalburabastının Hazırlanışı
Dinlenen hamurdan kayısı büyüklüğünde kopardığımız parçaları elimizde top haline getirin. Daha sonra ise, kalburabastı kalıbında yuvarlak olarak açın.
Her birinin içine 1 tatlı kaşığı ceviz koyup rulo şeklinde sarın.
Hamur bitene kadar bu işlemi uygulayın.
Pişirme kâğıdı koyduğunuz fırın tepsisine aralarında boşluk bırakarak dizin.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirdiğiniz kalburabastıları fırından çıkardıktan sonra şerbetini üzerinde gezdirin.
Şerbeti çektikten sonra antep fıstığıyla süsleyin.