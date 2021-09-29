Kalburabastı tatlı tarifi ve malzemeleri: İrmikli kalburabastı nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Kalburabastı yapılırken un yavaş yavaş eklenmeli ve elde edilen hamur yumuşak kıvamlı olmalı. • Tatlıyı şerbetlerken şerbet soğuk tatlı sıcak olmalı. Şerbetin güzelce çekilmesi için tatlıyı dinlendirmelisiniz. • Kalburabastı tatlısını yaparken kalburabastı kalıbınız olmayabilir. Bunun yerine petek desenli bir nihaleden ya da rendeden yardım alabilirsiniz. Varsa gerçek kalburla da şekil verebilirsiniz.