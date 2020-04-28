Cupcake tarifi: Kakaolu cupcake nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler nelerdir?

Leziz bir tatlı olduğu için çok tercih edilmektedir ve vatandaşlar yoğun olarak 'cupcake nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını araştırmaktadır. Sabah.com.tr olarak kolay cupcake tarifi hazırladık ve kakaolu ya da vanilyalı olarak bu cupcake'i evinizde kolayca yapabilirsiniz. Bu cupcake tarifi aklını başınızdan alacak! Öncelikle cupcake tarifi için yapmanız gerekenler, malzemelerin miktarı ve püf noktalara dikkat etmeniz…

CUPCAKE İÇİN PÜF NOKTALAR

İlk olarak ununuzu doğru ölçün! Tarife çok fazla un eklemek en yaygın hatadır. Unu ölçmenin en iyi ve en kolay yolu bir ölçek kullanmaktır. Eğer ölçekli kaşığınız yoksa, ununuzu bir kaşıkla alın, ölçüm kabınıza serpin.

En ucuz un, krema, süt ve hatta tereyağını alabilirsiniz, ancak bu tarif için iyi ve kaliteli kakao almanız gerekir! Bu tarifi değiştirmekten de çekinmeyin.

Yüzyıllar öncesinde, 'muffin teneke' veya 'sabit kek tavalarında', kekler ramekin adı verilen küçük çanak çömleklerde pişirilirdi. Çay bardakları ve diğer seramik kupalar da kullanılmıştır. Fırıncılar yakında tarifleri için standart hacim ölçüm formları (bardaklar veya evde kullanılan kağıt kaplar) geliştirdi. Dünya genelinde bir dönem 1234 kek adı yaygınlaştı ve bu adı kek tariflerindeki dört ana malzemeden adını aldı: 1 bardak tereyağı, 2 bardak şeker, 3 bardak un ve 4 yumurta.

CUPCAKE YAPIMI İÇİN MALZEMELER

Kek için:

Yarım su bardağı kakao

1 su bardağı sıcak su

2 adet yumurta, 1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvıyağ

Bir buçuk su bardağı tozşeker

İki buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı frambuaz reçeli

Krema için:

300 ml (1 kutu: 200 ml) krema

1 paket krem şanti

Yarım su bardağı frambuaz reçeli

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CUPCAKE TARİFİ YAPILIŞI

Kakaoyu sıcak suyun içine katın ve karıştırarak erimesini sağlayın. Daha sonra oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Karıştırma kabına yumurta, süt, sıvı yağ, toz şeker ve kakao karışımını koyup, hafifçe karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu, yumurtalı karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir hale gelene kadar mikser veya çırpıcı ile çırpın. Reçeli ilave edip hafifçe karıştırın ve kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Krema için soğuk kremayı ve toz krem şantiyi bir kaba alıp, kabarana kadar mikserin yüksek devrinde çırpın. Frambuaz reçelini ilave edin ve hafifçe karıştırın. Sıkma torbasına doldurun ve soğuyan keklerin üzerine şekil vererek sıkın. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin.

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CUPCAKE İSMİ NEREDEN GELİYOR?

"Cupcake" ifadesinin ilk resmi kullanımı Eliza Leslie's Receipts yemek kitabında yapılan 1828 yılında yapılmıştır. 19. yüzyılda Amerikalı yazar ve ev kadını Eliza Leslie birkaç popüler yemek kitabı yazdı ve tesadüfen birkaç görgü kitabı yazdığı da ortaya çıkmıştır.

Tabii ki, cupcake denilen küçük kekler 1828'den önce vardı. Örneğin, 18. yüzyılda, çok popüler, bireysel olarak bölünmüş, kiloluk kekler olan kraliçe kekler vardı. Ayrıca Amelia Simmons tarafından American Cookery kitabında yapılan 1796 tarifi "küçük fincanlarda pişirilecek bir pasta" referansı da var.

Ancak, çoğu gıda tarihçisi Eliza Leslie'nin 1828 kek için en önemli tarifini veriyor, bu yüzden, Türkçe'ye çevrilen ansiklopedilerde de Eliza'ya "Cupcake'nin Annesi" olma ayrıcalığı verilmiştir.

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