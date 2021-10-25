Ağızda Dağılan Nefis Damla Çikolatalı Kurabiye Tarifi: Evde Kolay ve Lezzetli Damla Çikolata Kurabiye Nasıl Yapılır?
Kurabiye çayın ve kahvenin yanında vazgeçilmez lezzetlerden biridir. Kurabiyenin çeşitlerinden olan damla çikolatalı kurabiye ise en çok tercih edilen favori bir tattır. Çocuklarında çok sevdiği ağızda dağılan damla çikolatalı kurabiye tarifi sizlerle paylaşacağız. Misafirleriniz ya da çocuklarınız için bu tarifi uygulayarak nefis bir ziyafet verebilirsiniz. İlk defa kurabiye yapmak isteyenler zorlanmadan tarifi adım adım uygulayarak evde sıcacık kurabiye yapabilirler. Damla çikolata kurabiye nasıl yapılır? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:37Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 08:39
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı damla çikolata
2,5 su bardağı un
100 gram tereyağı yoksa margarin
AŞÇININ NOTU
Hamurun içine kakao döktüğünüz takdirde kakaolu damla çikolatalı kurabiye elde edebilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk önce margarin ya da tereyağını oda sıcaklığında yumuşattıktan sonra bir kaba koyalım. İçine pudra şekeri atarak iyice karıştıralım.
Yumurtaları kırıp kabın içine dökelim. Karıştırmaya devam edelim.
Ve geldi yoğurmaya. Vanilya, kabartma tozu ve unu kaba dökerek yoğuralım. Güzel kıvama gelene kadar devam edelim.
Son olarak damla çikolatamızı da içine döküp yoğurmaya devam edelim.
Hamuru güzelce yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizde yuvarlayalım. Tepsinin içine pişirme kâğıdını serelim. Üstüne yuvarladığımız hamurları tek tek dizelim.
Fırınımızı 180 derece sıcaklığa getirip ısıtalım. Sonra tepsiyi fırına verelim. 15 dakika kadar pişirelim. Ilıdıktan sonra servisi yapabiliriz. Afiyet olsun.