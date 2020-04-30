Cevizli kek tarifi: tarçınlı cevizli kek nasıl yapılır?

Tam ölçülü tarçınlı cevizli kek tarifiyle alışılagelmiş lezzetlerin ötesinde bir kek yapma hazır olun. Nefis tarçınlı cevizli kek nasıl yapılır? Yapımı oldukça pratik olan tarçınlı cevizli kek, misafir sofraları için harika bir alternatif. İçerisindeki tarçının mis gibi kokusu kekiniz daha fırındayken kokusuyla iştahınızı kabartacak. Tam kıvamında tarçınlı cevizli kek nasılı yapılır? Tüm püf noktaları ve tam tutan ölçüsüyle tarçınlı cevizli kek tarifi…

Kahvenin yanında severek yiyeceğiniz tarçınlı cevizli kek, en sevdiğiniz kek tarifi olacak! Dünya mutfağında da yaygın olarak yapılan tarçınlı cevizli kekinize tadına bakan herkes hayran kalacak. Kolayca hazırlayabileceğiniz cevizli tarçınlı kek, mis gibi kokusu, tadı ve görüntüsüyle beğenileri toplayacak. Puf puf kabaran tarçınlı cevizli kek, muhteşem lezzetiyle tadına bakan herkesi kendine hayran bırakacak.

İşte yumuşacık dokusu ve mis gibi kokusuyla tarçınlı cevizli kek tarifi…

TARÇINLI CEVİZLİ KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 fiske tuz

Su bardağı ölçüsü:200 ml

Çay bardağı ölçüsü: 100 ml

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TARÇINLI CEVİZLİ KEK NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri ilâve edin ve köpük köpük olana kadar çırpıcı veya mikser yardımıyla çırpın.

1 su bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvıyağı karışımın içerisine ilâve edin ve tekrar karıştırın.

Daha sonra 2 su bardağı unu, 1 tatlı kaşığı tarçını, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı ve 1 fiske tuzu karışımın içerisine ekleyerek homojen bir kıvam elde edene kadar çırpın.

1 su bardağı dövülmüş ceviz içini de ilâve edin ve karıştırın.

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Yapışmaması ve kalıptan rahat çıkması için kek harcını dökeceğiniz kalıbın içini margarin veya tereyağıyla yağlayın. Üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar unu serpiştirin.

Kek harcını kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

İlk yarım saat fırını kesinlikle açmayın. Eğer açarsanız kekin dışı pişip içi pişmediğinden fırına giren soğuk hava yüzünden kekiniz çökecektir.

Fırından çıkardıktan 20 dakika sonra ılık veya soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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