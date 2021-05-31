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Giriş Tarihi: 31.5.2021 15:33

Browni kurabiye ve kek tarifi - Browni nasıl yapılır?

Browni kurabiye ve kek tarifi - Browni nasıl yapılır?

Browni kurabiye ve kek, çay ve kahvelerin yanında keyifli bir atıştırmalık isteyenlerin ilk tercihi. Evde de kolaylıkla yapılan bu lezzetli tercihler, pratik tarifleriyle son dönemlerde daha da popüler bir hale gelmeye başladı. Browninin hem kek hem de kurabiye olarak farklı tarifler ile yapılmasının yanı sıra farklı kuruyemişler de kullanılıyor. Evde hem kolay, hem pratik hem de hızlı browni kek ve kurabiye yapmak için tüm merak edilen bu yazımızda…

Pek çok kişi browni kek ve kurabiye tariflerini araştırıyor. En çok denenen tarifler ise kakaolu ve ıslak browni tarifleri oluyor. İşte evde çay ve kahve saatlerini damakta unutulmayacak lezzetlerle keyiflendirmek isteyenler için, basit malzemeler ile browni tariflerinin detayları…

BROWNİ TARİFİ

Browni denilince akla gelen ilk tarif ıslak kek tarifidir. Browni kek tarifi için gerekli malzemeler:

  • 1 su bardağı ölçeğinde sıvı yağ
  • 4 adet yumurta
  • 2 su bardağı ölçeğinde şeker
  • Vanilya
  • Kabartma tozu
  • 2 su bardağı ölçeği un
  • Kakao
  • Arzuya göre fındık ya da ceviz
  • Üst süslemesi için Hindistan cevizi

BROWNİ NASIL YAPILIR?

Browni yapımına hamurla başlanır. Geniş ve derin bir kapta yumurta ve şeker mikser yardımı ile çırpılır. Ardından süt eklenir. Birkaç dakikalık karıştırmadan sonra un, kabartma tozu, vanilya ve kakao eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Kekin pişirilmesi için ideal fırın ayarı 180 derecede 30 dakikadır. Kekin pişmesi sırasında ilk 20 dakika fırın kapağı açılmamalıdır. Kabardıktan sonra kürdan yardımı ile pişmesi kontrol edilir. Pişen kek fırından çıkarılarak soğumaya bırakılır.

BROWNİ KURABİYE TARİFİ

Browni tariflerinde kurabiye yapımı da hem yapısı hem de lezzeti ile ön plana çıkmaya başlamıştır. En kolay ve pratik browni kurabiye tarifi için malzemeler:

  • Sıvı yağ ( 1 çay bardağı)
  • Margarin (125 gram)
  • Vanilya,
  • Kabartma tozu
  • Kakao
  • Un ( 3 su bardağı)
  • 1 yumurta
  • Toz şeker (1 çay bardağı)

Şerbeti için ; 2 çay bardağı şeker ve su

  • Browni yapımında ilk olarak şerbet yapılmalıdır. Kaynatılan su ve şeker soğuduktan sonra pişen browni kurabiyelerin üzerine dökülmelidir.
  • Kurabiye hamuru için yumurta mikserle yüksek hızda çırpılır.
  • Yağ ve şeker eklenerek en az 5 dakika daha yüksek hızda çırpmaya devam edilir.
  • Elde edilen hamur kulak memesi yumuşaklığında olmalıdır.
  • Elde edilen hamur dinlendirilmeden parçalara ayrılır.
  • Tepsiye dizilerek 180 derecede 35 dakika pişirilmeye bırakılır.
  • Hamurlar çatlamaya başladığı zaman fırından çıkarılır ve sıcak olan kurabiyelere soğutulan şerbet dökülerek çekmesi beklenir. Soğuyan kurabiyeler servis edilebilir.

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Browni kurabiye ve kek tarifi - Browni nasıl yapılır?
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