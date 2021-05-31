Browni kurabiye ve kek tarifi - Browni nasıl yapılır?

Pek çok kişi browni kek ve kurabiye tariflerini araştırıyor. En çok denenen tarifler ise kakaolu ve ıslak browni tarifleri oluyor. İşte evde çay ve kahve saatlerini damakta unutulmayacak lezzetlerle keyiflendirmek isteyenler için, basit malzemeler ile browni tariflerinin detayları…

BROWNİ TARİFİ

Browni denilince akla gelen ilk tarif ıslak kek tarifidir. Browni kek tarifi için gerekli malzemeler:

1 su bardağı ölçeğinde sıvı yağ

4 adet yumurta

2 su bardağı ölçeğinde şeker

Vanilya

Kabartma tozu

2 su bardağı ölçeği un

Kakao

Arzuya göre fındık ya da ceviz

Üst süslemesi için Hindistan cevizi

BROWNİ NASIL YAPILIR?

Browni yapımına hamurla başlanır. Geniş ve derin bir kapta yumurta ve şeker mikser yardımı ile çırpılır. Ardından süt eklenir. Birkaç dakikalık karıştırmadan sonra un, kabartma tozu, vanilya ve kakao eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Kekin pişirilmesi için ideal fırın ayarı 180 derecede 30 dakikadır. Kekin pişmesi sırasında ilk 20 dakika fırın kapağı açılmamalıdır. Kabardıktan sonra kürdan yardımı ile pişmesi kontrol edilir. Pişen kek fırından çıkarılarak soğumaya bırakılır.

BROWNİ KURABİYE TARİFİ

Browni tariflerinde kurabiye yapımı da hem yapısı hem de lezzeti ile ön plana çıkmaya başlamıştır. En kolay ve pratik browni kurabiye tarifi için malzemeler:

Sıvı yağ ( 1 çay bardağı)

Margarin (125 gram)

Vanilya,

Kabartma tozu

Kakao

Un ( 3 su bardağı)

1 yumurta

Toz şeker (1 çay bardağı)

Şerbeti için ; 2 çay bardağı şeker ve su