Ispanaklı kek tarifi: ıspanaklı kek nasıl yapılır?

Ispanaklı keki, hazırlayacağınız lezzetli bir kremayla, harika görünen yemyeşil bir pastaya dönüştürebilirsiniz. Hem gözünüze hem damağınıza hitap eden ıspanaklı keki, büyük küçük herkes çok sevecek! Renginin güzelliği sayesinde çocukların da ilgisini çekecek ıspanaklı kek, ıspanağı çocuklara yedirmenin en kolay hali. Ispanağın keke verdiği muhteşem renge rağmen tadında ıspanak tadı asla yok. Peki, muhteşem görsel şöleni ve lezzetiyle ıspanaklı kek nasıl yapılır? Ispanaklı kek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler, yumurta, şeker, un, süt ve tabii ki ıspanak. Ispanaklı keki yaparken ıspanaklar, çiğ değil, kavrulmuş olarak kek harcına ilave ediliyor. Ispanaklı kek piştikten sonra üzerine kolayca hazırlayabileceğiniz kremşanti, kekinizin güzelliğine güzellik katacak.

İşte muhteşem tadı, puf puf dokusu ve harika tadıyla ıspanaklı kek tarifi…

ISPANAKLI KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

200 gram ıspanak (20-25 yaprak)

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

1 fiske tuz

ÜZERİ İÇİN

2 paket kremşanti

1,5 su bardağı soğuk süt

SÜSLEMESİ İÇİN

10-12 adet çilek

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ISPANAKLI KEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle 200 gram ıspanağı uygun bir tencerede suyunu çekene kadar kavurun.

Bu sırada, 2 paket kremşantiyi 1,5 su bardağı soğuk sütle çırpıp dolaba kaldırın.

Kavrulmuş olan ıspanakların ilk sıcağı çıktıktan sonra, blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Derin kapta 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Yarım su bardağı sıvıyağı, 1 çay bardağı sütü ve 1 çay bardağı yoğurdu ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Ispanak püresini ekleyin ve karıştırın.

Son olarak, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı, 2 su bardağı unu ve bir fiske tuzu ekleyerek homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Her tarafını yağlamış olduğunuz kalıbınıza kek harcını dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrollü olarak 35 dakika pişirin.

Keki fırından çıkardıktan sonra kremşantiyi dökmek için soğumasını bekleyin.

Soğumuş olan kekin üzerine kremşantiyi ilâve edin.

Üzerini, ortadan ikiye kestiğiniz çileklerle süsleyin. Evde bulunan malzemelerle dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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