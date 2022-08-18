Ağlayan Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kolay Ağlayan Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Sıradan keklerden sıkılanlar ve çikolataya doyamayanların özellikle denemesi gereken ağlayan kek yapımı, sunumu ile de misafirlerinin beğenisini kazanabilecek bir tarif. Üstelik bu tarifi büyük tepside yaparak çeşit çeşit ikramlıklar hazırlamanıza da gerek kalmayacak. Yumuşak dokusu ve evinizi saracak mis gibi kokusu ile hazır keklere taş çıkaran ağlayan kek tarifini büyük bir tepside yapabileceğiniz gibi tart kalıbında da hazırlayabilirsiniz. Peki, ağlayan kek tarifi nasıl hazırlanır? Tart kalıbında kek nasıl yapılır? İşte büyük tepside ağlayan kek tarifi ile şimdi karşınızdayız…

BÜYÜK TEPSİDE AĞLAYAN KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 adet yumurta

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı şeker

4 kaşık kakao

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

KEKİ ISLATMAK İÇİN

2 su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN

2,5 su bardağı süt

Çikolata sos

1 paket krem şanti

Krem şanti için ise 1 su bardağı süt

BÜYÜK TEPSİDE AĞLAYAN KEK TARİFİ

Eş, dost, akraba sizde mi toplanıyor öyleyse büyük fırın tepsisinde ağlayan kek tarifi tam size göre. Öyleyse gelelim hazırlık aşamasına…

NASIL HAZIRLANIR?

İlk olarak çikolata sosunu poşetin üzerindeki gibi hazırlıyoruz. Ardından krem şantiyi 2 bardak süt ile çırparak dolaba kaldırıyoruz. Bir kabın içinde yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz ve kek için gerekli diğer malzemeleri ilave ediyoruz. Fırın tepsisini yağlayarak, kek hamurunu döküyoruz ve önceden ısınmış fırında 175 derecede pişirmeye bırakıyoruz. Kekin pişme işleminin ardından ilk sıcaklığı geçince 2 bardak soğut süt yardımı ile kekin her yanını ıslatıyoruz. Soğuyan kekin üzerine krem şantiyi yayıyor ardından çikolata sosu döküyoruz ve dolaba kaldırarak dinlenmeye bırakıyoruz.

Hazırladığınız büyük tepside ağlayan kek tarifini misafirleriniz için 1 gece önceden hazırlayarak dolaba kaldırabilirsiniz. Dilerseniz çikolata sosuna fındık parçaları koyarak lezzetini iki katına çıkarabilir ya da çikolata parçaları ile süsleyebilirsiniz. Burada hayal gücü tamamen size kalmış. Tart kalıbında yapmak isteyenler ise aşağıdaki tart kalıbında kek tarifini deneyebilirler. Şimdi sadece malzemeleri biraz azaltmaya ihtiyacımız olacak. işte tart kalıbında ağlayan kek tarifi…

TART KALIBINDA KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 yumurta

1,5 çay bardağı toz şeker

Bir kahve fincanı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

Yarım paket kabartma tozu

2 çay bardağı un

ÜZERİ İÇİN

Bir paket krem şanti ve süt

Bir paket çikolata sosu

KEKİ ISLATMAK İÇİN

Yarım su bardağı süt

TART KALIBINDA AĞLAYAN KEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle krem şantiyi süt ile çırpalım daha sonra çikolata sosunu poşetinin üzerindeki gibi hazırlayarak dolaba kaldıralım. Uygun bir kapta şeker ve yumurtayı çırparak kek yapımına başlayabiliriz. Ardından süt, yağ, kakao ve vanilyayı ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra un ve kabartma tozunu eleyerek yağlanmış tart kalıbına döküyoruz. 170 derece önceden ısınmış fırında pişiriyoruz. İlk sıcağı geçtikten sonra kekin üzerine yarım su bardağı sütü ilave diyoruz. Tamamen soğuyan kekin üzerine krem şantiyi ve çikolata sosunu dökerek dolaba kaldırıyoruz.

Küçük bir not: Kekiniz soğuduktan sonra krem şanti ve çikolata sosunu dökmeye özen gösterin aksi takdirde özellikle krem şanti üzerinde eriyebilir. Tart kalıbında hazırladığınız kekin üzerini çilek, muz ya da çikolatalarla süsleyerek hem göze hem de mideye hitap edebilirsiniz.

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