Şekerpare Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Şekerpare Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Türk mutfağı şerbetli tatlıları ile meşhurdur. Bunlardan birisi de şekerpare tatlısıdır. Oldukça eski olan bu tatlı çeşitli yörelerde şerbetli kurabiye olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda, 'Şekerpare tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorusunun yanıtı merak edilmektedir. Peki, evde pratik ve nefis şekerpare nasıl yapılır? İşte, nefis şekerpare tarifi, malzemeleri ve yapılışı…

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Sofralarında bu lezzete yer vermek isteyen ve yapılışı hakkında 'Şekerpare tatlısı nasıl yapılır?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışanlar doğru yerdeler.

ŞEKERPARE TATLISI TARİFİ VE MALZEMELERİ

Evde ve kolay şekerpare tarifi, malzemeleri şu şekildedir:

Yarım paket margarin

1 su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta

1 paket şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı irmik

3 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3 damla limonun suyu

ÜZERİ İÇİN:

20 adet fındık

ŞEKERPARE YAPILIŞI

Adım adım evde şekerpare yapılışı:

Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Derin bir tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır ve soğumaya alınır.

Hamurunu hazırlamak için derin bir karıştırma kâsesine öncelikle oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini alınız. Üzerine; pudra şekeri, yumurta, irmik, şekerli vanilin, kabartma tozu ve azar azar unu ekleyip güzelce yoğurunuz.

Hamurunuzu yoğurduktan sonra 15 dk buzdolabında dinlendiriniz. Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayınız ve yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsinize yerleştiriniz.

Fındıklarınızı şekerparelerinizin tam ortalarına bastırarak yerleştiriniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25 dk pişiriniz.

Şekerpareleriniz sıcakken, soğuttuğunuz şerbeti üzerine dökünüz. Şerbeti çeken şekerparelerinizi süsleyerek servis edebilirsiniz.