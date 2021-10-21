Revani Tatlısı Tarifi: Püf Noktaları ile Lezzetli ve Nefis Revani Nasıl Yapılır?
Sünger tatlısı ya da yoğurt tatlısı olarak da bilinen revani, Türk mutfağındaki en eski lezzetlerden bir tanesidir. Şerbetli tatlılar arasında oldukça rağbet gören revani, kolay yapımı ve nefis tarifi ile de sofraları taçlandırmaktadır. Bu noktada, ‘Nefis revani tatlısı nasıl yapılır?’ sorusunun yanıtı, evde ilk kez yapacaklar tarafından araştırılmaktadır. İşte, pratik ve nefis revani tarifi, malzemeleri ve yapılışı…
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:47Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:47
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Kek için;
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 adet portakal
1 paket şekerli vanilin
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbet için;
3 su bardağı su
3 su bardağı seker
Yarım limon suyu
YAPILIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Derin bir tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır ve soğumaya alınır.
Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır.
Üzerine sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır.
Hoş bir koku ve tat vermesi için 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyerek karışıma ekleyin.
Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır.
Fırın kabını yağlayın ve kek hamuru dökün.
170°C fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.
Fırından çıkarılan keki kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür.
1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe göre süslenerek servis edilir.