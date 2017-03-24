Muhtarlar ‘evet’ diyor

57 muhtar ve azalarıyla birlikte ‘evet’ diyeceğini açıklayan Sincan Muhtarlar Derneği, kapı kapı dolaşıp 16 Nisan referandumuna ilçeden destek isteyecek. Dernek Başkanı Mehmet Pehlivan, hem AK Partili hem de CHP’li siyasileri kampanya süresince dinledikten sonra nihai kararı verdiklerini söyledi

Siyasilerin uğrak yeri olan ilçelerden, 345 bin seçmeniyle Sincan'da şimdi söz sırası muhtarlarda… Sincan'a gelen çok sayıda bakan ve milletvekilini dinleyen ilçedeki muhtarlar, en son bir araya geldikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan buluşmanın ardından kararını verdi. 16 Nisan referandumu ile ilgili herkesi tek tek dinlediklerini belirten Sincanlı muhtarlar, Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan referandumda "evet" diyeceğini açıkladı. 57 muhtarı ve 400 azası bulunan Sincan Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Pehlivan, "Bütün siyasileri tek tek dinledik ve ülkemizin istikrarı, istikbali ve istiklali için 'evet' demeye karar verdik" diye konuştu.



"HERKES KATILMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık makamına çok büyük önem verdiğini ve yeni sistemle muhtarlığın daha da itibar kazanacağını belirten İstasyon Mahallesi Muhtarı ve Sincan Muhtarları Derneği Başkanı Pehlivan, "Sincanımız seçmen sayısı bakımından oldukça önemli bir ilçe… Vatandaşlara seçmen kâğıtlarını dağıtmaya başladık. Gelip seçmen kâğıdını alan vatandaşlar referanduma destek veriyor. Seçime günler kala seçmen kâğıdını almaya henüz gelmeyen vatandaşların evlerine giderek teslim edeceğiz ve referandum hakkında bilgiler vereceğiz. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan bu halk oylamasına tüm seçmenlerin katılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU İKNA EDEMEDİ

Yeni sistemin ülkeye istikrar getireceğini ifade eden Pehlivan ayrıca, "En son CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik ve bu toplantının ardından kararımızı verdik. Yıllardır tanıdığımız CHP'ye oy veren bazı vatandaşlarımızın da referandumda 'evet' diyecek olması bizleri mutlu ediyor. Umarım 17 Nisan günü ülkemiz için güzel bir gün olur" şeklinde konuştu.