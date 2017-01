Pembe bir yıl

Son birkaç yıldır modaya hükmeden renk ve trendleri bir yana bırakın. Artık azla yetindiğimiz, etik değerlerin kıymetli olduğu, alışverişin deneyimle taçlandığı bir döneme adım atıyoruz. Bu dönemi yıllar sonra bol pembe ve bol sloganla hatırlayacağız

2016'nın bitmesiyle moda dünyasında yepyeni bir sayfa açıldı. Şu an belki de indirim anonsları arasında fark edemiyoruz ancak önümüzdeki aylardan itibaren yıllardır dolaplarımızda olan renklerde, kıyafetlerde büyük farklılıklar deneyimlemeye başlayacağız. Yani bu indirim döneminden kârla çıkmak istiyorsanız yapmanız gereken bu yılın trendlerine vakıf olmak.



ÇANTA YERİNE TELEFON KILIFI

Artık it-bag kavramını ele alabileceğiniz bir çanta modeli yok karşımızda. Markalar birkaç sezondur zaten popüler olan modellerinin yeniden yorumlanmış versiyonlarını piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz sezona damga vuran anahtarlık trendi ve çanta askıları da çoktan bizleri sıkmaya başladı. Aradığımız yenilikse kesinlikle cep telefonu kapları. Louis Vuitton, Moschino ve birçok modaevi arka arkaya iddialı telefon kapları piyasaya çıkartıyor. Fendi'nin kürklü modeli ya da Balenciaga'nın deri versiyonu emin olun her moda meraklısını kendisine aşık edecek türden.



YENİ KAMEL: PEMBE

Her renkle uyumlu bir şekilde kullanılabilen kamel rengin ne yazık ki son demlerindeyiz. Bu senenin pastel, nötr ve her renkle kullanılacak olan rengi kesinlikle pembe. Pembeyi bejler, uçuk griler ve kamelleri nasıl kombinlerinizi hareket ettirmek için kullanıyorsanız aynı şekilde kullanabilirsiniz. Valentino, Balenciaga, Marc Jacobs, Celine, Bottega Veneta ve Givenchy gibi dev modaevleri de pembe rengi ağırlıklı bir şekilde kullanıyor.



HAKİ PANTALONLAR

Jean'ler modaevlerinin ve ünlü tasarımcıların konuya el atmasıyla kesinlikle yıllardır göz bebeğimiz. Ancak bu yıldan itibaren haki yeşil pantalonlar kombinlerimizin ana parçası olacak. Tabii ki haki yeşilin içinde ne kadar bej yoğunluğu varsa o kadar rahat kullanılabilir olur. Bu durumda piyasadaki farklı haki tonları arasında hangisinin size daha uygun olduğunu ince eleyip sıkı dokumanızda fayda var.



KABA TERLİKLER

Yaz aylarında kaba ancak rahat terlik modelleri birkaç yıldır gündemimizde. Birkenstock'ların nasıl tüm moda dünyasına yayıldığını ve tüm modaevleri tarafından kopyalandığını biliyoruz. Peki ya geçtiğimiz iki yıla damga vuran Adidas'ın kalın bantlı terliklerine ne demeli? Aynı modelin mink kürklerle süslenmiş halini de gördük... Şimdiyse yeni trend kesinlikle Crocks terlik modeli... Christopher Kane başta olmak üzere birçok ünlü tasarımcı bu klasik hatta biraz kaba saba modeli baştan yorumlayarak karşımıza hoş modeller çıkardı.



PLATFORM TOPUKLAR

"Erkekler platformları sevmez" diye yıllardır kafamıza kazınan bir cümle var. Ancak bu cümleyi unutmanın zamanı geldi. Çünkü yıllardır ayağımızdan çıkarmadığımız hatta bazen olur olmaz kombinlerde kullandığımız spor ayakkabıların yavaş yavaş geri plana atıldığına şahit oluyoruz. 2017'nin yükselen ayakkabı trendiyse kesinlikle platformlu modeller.



LOGO YERİNE SLOGAN

2016 yılının en beklenmeyen ve bizi derinden sarsan trendi kesinlikle logo trendiydi. Ancak moda dünyası logodan çok hızlı bir şekilde sıkıldı. Bu yıl ise logolar değil sloganlar popüler olacak. Christian Dior, Haider Ackermann ve Michael Kors çoktan bu trendin takipçisi.



Moda kazanı

"Bunca yılın sonunda öğrendim ki, önemli olan elbisenin içindeki kadının kim olduğu."

Yves Saint Laurent



HAFTANIN KARNESİ

NATHALIE PORTMAN

Nathalie Portman'ın bu zarif tuvaletli hamilelikte nasıl şık görünülebileceğine dair ders niteliğinde. Her iki hamileliği sırasında da birbirinden kötü kombinler giyen Kim Kardashian'a inat Portman son derece cool ve elegan görünüyor.







KOURTNEY KARDASHIAN

Spor şıklık ve kadınsı seksi öğeleri bir arada doğru bir şekilde kullanmak aslına bakarsanız ciddi bir uzmanlık işi. Kourtney Kardashian da bu işi ciddiye almazsanız ne kadar kötü görünebileceğinizin ete kemiğe bürünmüş hali!







TREND RAPORU

File çoraplara yavaş yavaş gözlerimiz alışmaya başlamıştı. Ancak Kendall Jenner bu durumu bir adım daha ileriye götürdü. Ve şeffaf plastik botlarının içine file çorap giydi. Şu an 20'li yaşlarda olanların stil ikonu olan Kendall'ın bu fotoğrafını görür görmez önümüzdeki günlerde Türkiye'de de gençlerin yavaş yavaş bu trendi takip edeceğini düşünmeden edemedim.







Mini sırt çantası

Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren sırt çantaları bu sezon artık bambaşka bir havaya bürünüyor... Bella Hadid'in taşıdığı Louis Vuitton gibi neredeyse clutch boyutunda olan sırt çantaları önümüzdeki günlerin en popüler aksesuvarı olacak.