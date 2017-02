Sevgililik ergenlik evlilik ise olgunluk çağı

Yaklaşık dört yıldır birlikte olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti eylül ayında dünyaevine girdi. Bu yeni dönemi, “İnsanın üzerine aile olma hissi geliyor ve olgunlaşıyorsun” sözleriyle tanımlıyorlar. Çift, alışkanlık haline gelen “Evlilik aşkı öldürür” sözüne ise inanmıyor

Genç neslin başarılı oyuncularından Pelin Akil ve Anıl Altan geçtiğimiz yıl tam da bu tarihlerde sevgili olarak konuklarımız olmuşlardı. Aylar sonra hayatlarında büyük bir değişiklik oldu ve evlendiler. Tatlı tesadüflerle dolu, film gibi bir aşk hikayesinde mutluluğu yakalayan şanslı çiftler arasına girdiler... Çift, yakında bir televizyon dizisinde birlikte oynayacak. Mart ayında da sinema filmleri vizyona girecek. Bu yıl onlarla bir kez daha buluşurken, aşktan evliliğe giden süreci, aşkın hallerini ve planlarını konuştuk.



- Bir dizi setinde başladı aşk hikayeniz ve sonunda mutlu sona ulaştınız... Birbirinize dair en çok hoşunuza giden özellikleriniz nedir?

- Pelin Akil.: Alçak gönüllü ve merhametli olması beni etkilemişti.

- Anıl Altan: Sahiplenici ve koruyucu olması.



- Geçen yıl karşımızda iki sevgili olarak oturuyordunuz. Bu yıl ise evli genç bir çiftsiniz. Evli olmakla sevgili olmak arasında çok fark var mı?

- A.A: Sevgililik ilişkinin çocukluk ya da ergenlik çağıysa evlilik olgunluk çağı. Aile olma hissi geliyor insana. Hayatlarını birbirine armağan etmiş iki insan oluyorsunuz. Çok daha güzelmiş evlilik.



- Ama hep ağızlarda "Evlilik aşkı öldürür" lafı, genç nesilde de büyük bir evlilik korkusu var. Cidden aşkı öldürüyor mu evlilik?

- P.A: Bunun evli ya da sevgili olmakla bir alakası yok. Sevgiliyken de aşkınız ölebilir. Bence bu soru insanların birbirlerini tam anlamıyla tanımadan aynı eve girmiş olmalarıyla ilgili. Tamamen tanıyıp onu öyle sevdikten sonra hayatları birleştirmekten daha güzel ne olabilir. AYNI



MESLEĞİ YAPMAK AVANTAJ



- Ne değişti geçen bu bir yıl içinde hayatınızda?

- P.A: Evlendik ve daha da mutluyuz.



- İlk evli Sevgililer Günü için planınız nedir?

- P.A: Bir aydır yerde oturduğumuz boş salonumuzun mobilyalarının gelme sevincini yaşayacağız. Mobilyaların teslim tarihi o güne denk geldi. Biz de birbirimize hediye mobilyalar almış olduk.



- Her çift arasında gergin anlar olur ya... Siz bu anlarla nasıl baş ediyorsunuz?

- A.A: Biz anlık geriliriz. İkimizin de kin tutan, uzatan, sorunları çıkmaza sokan bir yapımız yok Allah'tan. Biraz daha fevri çıkışlar yapabiliyorum ama Anıl daha sakin ve çözümcü yaklaşır anlaşmazlıklara.



- Ev yaşantınız nasıl gidiyor? Kim evde daha düzenli, mutfağa beraber giriyor musunuz, birbirinize yardımcı mısınız?

- A.A: Genelde yemekleri Pelin yapar ama ben de her zaman masayı kurmada ve toplamada yardımcı olurum. İçimden gelip de girersem mutfağa, şahane şeyler de yaparım bu arada. Şahane sebze çorbası ve et yemeği yaparım.

- P.A: Evet o son menüsünün hâlâ tadı damağımda, 14 Şubat için bir çağrı yapmış olayım buradan, belki yine yapar.



- Ünlü bir çift olarak ilişkinizi aynı sıcaklıkta tutarken zorlanıyor musunuz?

- P.A: Evlenmeden önce bizi seven insanlar bizi kalplerinde evlendirmişlerdi zaten. Bizim aramızdaki uyumu, sevgiyi anlayışı onlar bizden daha çabuk fark ettiler. O yüzden zorlanmıyoruz, aksine bize olan inançları bizi birbirimize daha çok bağlıyor. "Siz kavga bile etseniz arkanızda biz varız. Biz barıştırırız" diyen, sevgisini gösteren bir kalabalık var arkamızda. Hepsine sevgi gönderiyorum buradan.



- Kariyeriniz ya da hayranlarınız nedeniyle kıskançlık yaşandığı oluyor mu aranızda?

- P.A: Tam tersi kariyer anlamında birbirimize destek oluyoruz. Sahnelerimize birlikte çalışıyoruz, düşünmediğimiz şekilde düşünmeye teşvik ediyoruz. Aynı mesleği yaptığımız için set hayatının aslında ne kadar yıpratıcı olabileceğinin de farkındayız. Bu yüzden birbirimize olan sevgimiz saygımız tam tersi anlayışlı olmaya yardımcı oluyor.



Pelin keşke daha sabırlı olsa!

- Bir çift olarak nasıl vakit geçiriyorsunuz?

- P.A: Biz düğün yapmadık, evlendirme dairesinde nikahlandık. Çoğu birbirini tanımayan ve de birbiriyle alakası olmayan 30 arkadaşımızı da yanımıza alıp iki gün Marmaris'te eğlendik. Orada bu birbiriyle ilgisiz insanlar dost oldu. Ve şimdi en çok görüştüğümüz, birlikte eğlenmekten keyif aldığımız insanlar oldular. Hep beraberiz. Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Anıl'a oyun konsolu aldım. O oyun oynarken, oyunlarını film gibi izlemeyi çok seviyorum. Genelde de set dışında boş günlerde gezmeyi, film izlemeyi, yürüyüş yapmayı seviyoruz.



- Bu kadar uyumlu olmanızın nedeni nedir?

- A.A: Birbirimizi istediğimiz şekle dönüştürmeye çalışmadık hiç bir zaman. Tabii ki bütün zevklerimiz aynı, her konuda da aynı fikirdeyiz diye bir şey yok. Ama birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi becerebildik. Belki de nedeni budur.



- Dışarıdan kendinize bakıp, birbirinize tavsiyede bulunma şansınız olsaydı neler söylerdiniz?

- A.A: Pelin'e daha sabırlı olmasını söylerdim. Sıkıntılı durumlarda da daha sakin kalmasını isterdim. Tez canlı ve mükemmeliyetçi bir karakteri var, sanırım bu iki özelliği de bununla alakalı.

- P.A: Ben de Anıl'a biraz daha çabuk karar vermesini söylerdim. Küçük bir örnek vereyim size; Mesela yemek masasına oturduğumuzda ben yemeğe başlarken o daha garsonla ne yiyeceği konusunda karar vermeye çalışır ve bu saatlerce sürebilir.



- Sosyal medyadaki videolarınız sayesinde çok tanındınız bir çift olarak. Sizce insanların sizi bu kadar sevmesinin nedeni nedir?

- A.A: Gerçek ve samimi olmamız önemli bence. Sokakta gördüklerinde koşa koşa gelip boynumuza atlayıp sarılabilecek sıcaklıkta görüyorlar. İçimizi görmeleri, bize inanmaları çok güzel. Biz hiç bir paylaşımımızı takipçi arayışında olup 'bugün de bunu koyalım' zihniyetiyle yapmadık.



- Konumuz aşk, sizce aşkın tanımı nedir?

- P.A: Sevgi, anlayış. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi görüp, onun farklı yönlerinden zevk almak, onu öylece sevebilmek.



- Diziniz dışında heyecan verici beyazperde deneyimleriniz var, gelecek ay filmler vizyona girecek. Biraz onlardan bahseder misiniz?

- P.A: 10 Mart 'ta Cem Yılmaz'ın yapımcılığını yaptığı Kaman Kardeşler'in projesi olan Deli Aşk sinema filmi vizyona giriyor. Çok eğlenceli bir ekiple çalıştık ve gerçekten çok komik bir film oldu.

- A.A: Mart ayında kadrosunda olduğum Murat Bayar'ın yapımcılığını yaptığı ilk sinema filmim Karayel vizyona girecek.