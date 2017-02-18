Divalar düellosu İki farklı

İki farklı kıtadan iki müthiş ses: Adele ve Beyonce. 59. Grammy Ödülleri’ne damga vurdular. Ortak özellikleri çok, peki ya farklılıkları neler?

Geçen hafta gerçekleşen 59. Grammy Ödülleri töreninde Adele'in beş dalda, Beyonce'nin ise dokuz dalda adaylığı bulunuyordu. En İyi Albüm, En İyi Şarkı ve En İyi Kayıt dallarında birbirlerine rakip olan iki şarkıcı tören günü salonda yerlerini alıp ödüllerin açıklanmasını heyecanla beklediler.

Gecenin sonunda bu üç prestijli ödülü kazanan Adele oldu. Ama İngiliz müzisyen törende Yılın Albümü ödülünü 'anıtsal' olarak nitelendirdiği Beyonce'nin Lemonade albümünün hak ettiğini söyleyip oldukça dokunaklı bir konuşma yaptı.

Aslında ödülü hangisinin aldığı çok da önemli değil. Adele ve Beyonce müzik dünyasının en güçlü ve en yetenekli iki ismi. İkisi de müthiş bir sese sahip, İkisinin de sadık milyonlarca hayranı var. İkisinin de son albümü eleştirmenlerden tam not aldı. İkisi de anne. Yani ortak yönleri çok.

Ama hem müzikal kariyerlerinde hem de özel hayatlarında farklı duruşları temsil ettikleri de bir gerçek. İşte o farklılıklar...





Adele

İngiliz, 28 yaşında



9. SIRADA

80.5 milyon dolarlık bir servete sahip. Forbes En Zengin Ünlüler listesinde 9. sırada.



GELENEKSEL

Müthiş sesiyle baladlara hayat veriyor. Müzikte geçmişten gelen bir geleneğin temsilcisi olarak kabul ediliyor. Risk almıyor, ustalarının izinden yürüyor.



ÖZEL HAYAT ODAKLI

Melonkolik şarkıların ağırlıkta olduğu son albümü 25'ta şarkılar ikili ilişkiler ve özel hayat odaklı. Pişmanlık, annelik gibi duygular anlatılıyor.



CD

Adele hayranları CD almayı tercih ediyor. Hayranların ikinci tercihi ise şarkıları radyodan dinlemek.



MUHAFAZAKAR

Adele'in son albümü tam da Grammy'nin muhafazakar anlayışına uygun.



SIRADAN

Londralı sıradan bir kadından farksız.



HAYAT BENİM

"Kariyerim hayatım değil" diyor.



HAYIRSEVER

Simon Konecki ile birlikte. Eski bankacı olan Konecki, yeni hayırsever. Sivil toplum örgütlerinde çalışıyor



Beyonce

Amerikalı, 35 yaşında



34. SIRADA

54 milyon dolarlık bir servetin sahibi. Forbes En Zengin Ünlüler listesinde 34. sırada yer alıyor.



VİZYONER

Tam bir vizyoner. İleriyi görüyor, ona göre tavır alıyor. Türler arasında gidip geliyor, müzikte yeni keşifler peşinde koşmaktan çekinmiyor.



POLİTİK MESAJLAR

Son albümü Lemonade bir manifesto niteliği taşıyor. Kadınların karşılaştığı sorunlara, siyahların maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekiyor.



DİJİTAL

Beyonce albümünü hayranlarına ilk olarak eşi Jay Z'nin sahibi olduğu Tidal üzerinden dijital ortamda sundu.



SANATSAL

Beyonce'nin görsellikle desteklenmiş son albümü bir saat süren bir sanat filmi gibi.



İKONİK

"Pop star olmaktan bıktım. İkonik olmak istiyorum" diyor.



ÇALIŞKAN

"Müzik sektöründe benim kadar çok çalışan yok" iddiasında.



DEV İMPARATORLUK

Jay Z ile evli. İkili müzik dünyasının en güçlü çifti kabul ediliyor. Tuttukları altın oluyor.