Sevdiğin komedyeni söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

Kimi filmleriyle gişe rekorları kırıyor, kimi unutulmaz filmlere imza atıyor, kimi de yarattığı karakterle milyonları peşinden sürüklüyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer ve Murat Cemcir-Ahmet Kural ikilisi... Her yaptıkları olay olan bu isimlerin sinemadaki performansları nasıl dersiniz?

Gülmeye ihtiyacımız olduğundan mı yoksa gülmeyi çok sevdiğimiz için mi bilinmez ama sinemamızda komedi her dönem ilgi gören bir tür. Bu yıllardan beri böyle. Ama son 10 yıldır komedyenlerin yıldız olduğu zamanları yaşıyoruz. Çeşit çeşit komedyenlerimiz var. Her biri farklı bir noktadan hayatımızı renklendiriyor.

Onların kitlesel olarak ilgi gördüğü alansa sinema. Her sezon illa birkaç komedi filmi alıp başını gidiyor. Yine böyle günlerin arifesindeyiz. Şahan Gökbakar'ın rekorlar kıran Recep İvedik serisinin son filmi vizyona girdi. Muhtemelen film yine milyonları sinemaya çekecek. Bunu vesile edip filmleriyle, yarattıkları karakterlerle Türkiye'nin önde gelen komedyenlerinin sinema maceralarını masaya yatırdık.



KARAKTERMETRE



Cem Yılmaz

Arif ve Şenay gibi karakterler pragmatik, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, her şeyi halledebileceklerini düşünen lümpen tiplerdir. Altan, İskender, Zafer ise pratik zekalarıyla hayatlarına yön vermeye çalışsalar da daha naif ve duygusallardır. Nihayetinde bir nevi Türkolog gibi Cem Yılmaz iyisiyle kötüsüyle toplumsal reflekslerimize ayna tutar karakterleriyle. Güldürür de hüzünlendirir de.



Şahan Gökbakar

Recep İvedik, Osman Şaşmaz ve Celal... Aslında üçü de benzer karakterlerdir. Başarıya giden her yol mubahtır onlar için. Hem fiziksel hem de duygusal olarak hoyratlık yapmaktan kaçınmazlar. Seksist olma konusunda sakınca görmezler... Komik oldukları kesin de her şeyden komedi çıkar mı orası kesin değil işte.



Ata Demirer

Şimdiye kadar pek çok tip yarattı ama Eyyvah Eyvah'ın Trakyalı Hüseyin'i fenomen oldu. Her karakteri meslek erbabıdır, işini iyi yapar. Büyük cümleler kurmaz ama hayatın dilini de çözmüştür. İçimizden biri duygusu veren sıcak karakterlerdir...



Murat Cemcir-Ahmet Kural

Zamanımızın Zeki-Metin'i deniyor onlar için. Bu yakıştırma boşuna değil. Düğün-Dernek'in Fikret ve Çeto'su ile Çalgı Çengi'nin Gürkan ve Salih'i tıpkı onlar gibi birbirlerini tamamlıyorlar. Hiçbir koşulda da birbirlerini satmıyorlar... Yırtmaya çalışan ama yırtamayan fakat yenilseler de denemekten vazgeçmeyen karakterler onlar...



SİNEMAMETRE



Cem Yılmaz

Oyuncu ve senarist olarak sinemaya başlasa da yapımcı ve yönetmen olarak komple bir sinemacı olma yolunda çok yol aldı. Başka yönetmenlerle çalışma konusunda da bir bariyeri olmadı. Bunun için yeri geldi Yavuz Turgul ve Yılmaz Erdoğan ile de çalıştı Russell Crowe'la da. Murat Cemcir-Ahmet Kural'ın Çalgı Çengi'sine de yapımcı olarak destek verdi, Belma Baş'ın Zefir'ine de... Sinematografisi sağlam ve büyük prodüksiyon işler yapmayı seviyor. Ekip çalışmasını önemsiyor...



Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar senaryoları yazıyor, kardeşi Togan Gökbakar da filmleri çekiyor. Abi kardeş, son birkaç filmlerinin de yapımcısı oldular. Gökbakar kendinin yazmadığı (Gen dışında elbet) hiçbir filmde oynamadı. Bu konuda bir isteği var mı o da belli değil.



Ata Demirer

Son dönemki filmlerinde senaryolar onun elinden çıkıyor. Filmleri de çok iyi anlaştığı Hakan Aygül çekiyor. Ama başka sinemacıların filmlerinde çok oynamışlığı var. Gani Müjde, Yılmaz Erdoğan ve Ezel Akay ile çalıştı.



Murat Cemcir-Ahmet Kural

Aslında görünmeyen bir üçüncü kişi var o da Selçuk Aydemir. O yazıyor Cemcir ve Kural oynuyor. Şimdilik bu işbirliği iyi gidiyor. Ama bu üçlünün yolları kesişmeden önce Cemcir Yeraltı ve Takva gibi kalburüstü filmlerde, Kural da birçok TV dizisinde oynadı. Cemcir son olarak Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı'nda rol aldı... Yani hem solo hem ikili olarak başka sinemacılarla çalışabiliyorlar...



MİZAHMETRE



Cem Yılmaz

Hokkabaz, Pek Yakında hüzünlü komedilerdir, A.R.O.G, G.O.R.A., Ali Baba 7 Cüceler, Yahşi Batı ise daha kitlesel komediler. Mizah skalası geniş. Kara mizah, durum ya da karakter komedisini hangisi filme uygunsa onu seçiyor. Sinemanın anlatı koşulları içinde esprilerini sıralıyor.



Şahan Gökbakar

Kaba mizah onun tarzı. Herkesi, her şeyi mizahının parçası haline getirme konusunda bir sınırı yok. Son sözü karakterleri söylüyor genelde... Mizahında bireysellik had safhada. Zaten bunun için filmleri de tek karakter üzerine kurulu. Hoyratlığın cazibesi belki de Gökbakar mizahının ilgi görmesinin sebebi.



Ata Demirer

Onun mizahında meddahlık ve ortaoyununun baskınlığı var. Karmaşık hikayeler yerine daha düz hikayeler anlatıp Yeşilçam aile komedileriyle bağ kuruyor. Hikayelerinin seyirci tarafından sevilmesinin bir sebebi bu. Demirer'in mizahını özellikle kadınlar kendilerine daha yakın buluyor.



Murat Cemcir-Ahmet Kural

İkilinin merkezde olduğu ama kalabalık bir ekibin kotardığı, durum ve karakter komedisinin ağırlıkta olduğu bir mizah anlayışları var. Orta Anadolu'nun humorunu iyi kullanıyorlar. Yeni nesil gençler tarafından özellikle seviliyorlar.



GİŞEMETRE



Cem Yılmaz

Oynadığı, çektiği filmler her zaman ilgi görüyor. Vakti zamanında G.O.R.A. ile rekor kırmışlığı var. Nitelikten çok taviz vermiyor. Her şeyin gişe rakamı olmadığını da biliyor...



Şahan Gökbakar

Recep İvedik 4 Türk sinemasında en çok izlenen (1989'dan beri) film unvanını elinde bulunduruyor. Ki ilk filmden beri İvedik serisinin her biri her zaman aşırı bir ilginin odağında oldu. Komedyenler arasında en çok izlenen Şahan Gökbakar.



Ata Demirer

Eyyvah Eyvah serisi çok izlendi. Serinin ikinci filmi 3.9 milyon kişiyi sinema çekti. Ama onun dışındaki filmleri de 1 milyon sınırını genel olarak aşıyor.



Murat Cemcir-Ahmet Kural

Düğün Dernek 6.9 milyon kişi tarafından izlenerek vakti zamanında rekorlar kırdı. Serinin ikinci filmi de 6 milyondan fazla seyirciyi sinemaya çekti. Son filmleri Çalgı Çengi İkimiz 2.7 milyon izleyici tarafından seyredildi.