Yerli ve kapalı gişe

Aşkın Nur Yengi, Yalın, Şebnem Ferah, Teoman, Kalben, Athena, Yaşar, Deniz Tekin, Adamlar, Mirkelam... Ve daha ismini yazamadığımız birçok isim arka arkaya konser veriyor. İlgi o kadar yoğun ki biletler haftalar öncesinden tükeniyor. Her mekanın rengarenk bir konser listesi var. 7’den 70’e müzikseverler salonları dolduruyor. Yerli müziğin sahnedeki yükselişi sürüyor

Şubat ayının ilk haftası Zorlu PSM Ana Tiyatro'dayız. Diğer izleyicilerle birlikte yerimizi bulma telaşına düşüyoruz. İşinden çıkmış beyaz yakalılar, siyahlar içinde rockçılarla yan yana oturuyor. Liseli gençler de var, anneler, babalar da. Birazdan Teoman orkestrasıyla birlikte sahnede olacak. Biz de rock konseri oturarak nasıl dinlenir deneyimlemiş olacağız. Yine şubat ayının son haftası Ceylan Ertem, yeni albümünün lansmanını Babylon'da gerçekleştiriyor. Hayranları salonu tıklım tıklım doldurmuş. Unutulmaz bir gece yaşanıyor. Mart ayının ilk haftası Kadıköy'deki Dorock XL'da Aşkın Nur Yengi sahneye çıkıyor. Yepyeni şarkılarını seslendiriyor. O gün salonu dolduranlar usta müzisyenin yorumculuğuna bir kez daha hayran olarak salondan ayrılıyorlar... "Yaşar'ın konserine bilet kalmamış", "Teoman konserine gitmek istiyorsan biletini al, son güne bırakma", "Aşkın Nur Yengi konserindeki kalabalık inanılmazdı, çok güzel bir konser oldu", "Adamlar'ın cumartesi konseri var, bilet kaldıysa sakın kaçırma"... Son günlerde bu ve benzeri cümleleri daha sık duymaya başladık. Özellikle İstanbul'daki konser salonlarındaki performanslara ilgi büyük. Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Murat Abbas, bu ilgiyi "Bugünlerde, insanlar, kültür-sanat ile daha yoğun ilişki kuruyor. Sevdikleri gruplarla ve arkadaşlarıyla bir araya gelme ihtiyacının arttığını da söyleyebilirim" sözleriyle açıklıyor.



RENGARENK BİR LİSTE

Bu yoğun ilginin dikkat çeken yönü yerli isimlerin önceki yıllara oranla tablodaki yerinin ağırlık kazanması. Konser salonları, yerli grup ve müzisyenlere programlarında daha fazla yer ayırıyor, üstelik bu konserlerin biletleri günler öncesinden yok satıyor. Salon İKSV'nin direktörlerinden Deniz Kuzuoğlu da "Geçen sezonlara göre gözlemlediğimiz bir fark var; bu da yerli müzisyenlerin konserlerinin bilet ve doluluk oranlarının gözle görülür derecede artmış olması" diyerek bu tespitimizi doğruluyor. Yerli grup ve müzisyenler derken geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Pop müzisyenleri de var, alternatif isimler ve halk müziği sanatçıları da. Rockçılar, rapçiler ve DJ'ler de bu ilgiden nasibini alıyor. Yeni isimler, usta yorumcular fark etmiyor. Seyirci profili de keza aynı şekilde. 7'den 70'e herkes müziğin iyileştirici gücünün çekimine kapılmış durumda. Müzik yazarı Suat Kavukluoğlu, bu durumu "Her mekanın rengarenk bir konser listesi var uzun zamandır" diyerek yorumluyor. "Eskiden bu farklı dünyaları ve kitleleri temsil eden sanatçılar bu kadar bir arada değildi" diye de ilginç bir noktaya parmak basıyor. Zorlu PSM'nin iki sezondur düzenlediği Vestel Gururla Yerli konser serisi devam ediyor. Bugüne kadar toplam 44 konsere (88 saatlik performansa denk geliyor) ve 47 bin seyirciye ev sahipliği yaptı. Geçen sezon Ajda Pekkan, Şebnem Ferah, Duman, Teoman, Göksel ve MFÖ gibi isimleri sahnesinde ağırlarken bu sezon ise Güliz Ayla, Yaşar, Athena, Niyazi Koyuncu, Erkan Oğur&İsmail Hakkı Demircioğlu, Teoman, Yalın ve Gökhan Türkmen aynı sahnede konser veren isimler arasındaydı.



LOKAL YETENEKLERE KAPI AÇIK

Zorlu PSM, bu sezon hayata geçirdiği Lokalize serisi ile de birçok farklı tarzda lokal yeteneği müzikseverlerle buluşturuyor. Yerli ve bağımsız müzik sahnesinden isimlerin Studio sahnesinde çıktığı seri kapsamında bugüne kadar toplam 14 etkinlik gerçekleştirildi. Bu seride de 123, MadenÖktemSönmez, Bubituzak, Büyük Ev Ablukada, BaBa Zula, Son Feci Bisiklet ve Nihil Piraye gibi isimler yer aldı. Bu sezona 'Yeni Sesleri Yeni Renklere Açılıyoruz' sloganıyla başlayan Babylon'da geçen sezonla bu sezon kıyaslandığında yerli konser sayısı ortalama aynıyken bu rakam yabancı konserlerle kıyaslandığında yerli ağırlığın yüzde 30'dan yüzde 50'lere çıktığını görüyoruz. Göksel, Birsen Tezer, Kalben konser veren isimler arasındaydı. Enerji içeceği Burn ise elektronik müzikseverleri sevilen yerli DJ'lerle buluşturmayı hedefleyen Support Your Locals (Yerli İsimleri Destekle) etkinliklerine başladı.



MÜZİSYENLER DE MEMNUN

Salonlarda daha fazla konser verme imkanı bulan müzisyenler de bu durumdan memnun ve heyecanlı. Zorlu PSM'de konser veren Athena'nın gecenin sonunda yaptığı yorum "Kapalı alanda festival tadında bir konser oldu. Çok eğlendik" olmuştu. Ümit Besen de "Ne mutlu buraya gelenlere. Ne mutlu bize. Sevenlerimizi sahnede mutlu ettik" demişti.



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DE İDDİALI

Alışveriş merkezleri de canlı müzik konusunda son yıllarda iddialı. Mall of İstanbul'un içinde açılan MOI Sahne, canlı performanslar için önemli bir adres haline geldi. Kanyon'da özellikle yılbaşı gibi özel günlerde düzenlenen konsept konserler büyük ilgi görüyor. Akmerkez'in içinde yer alan birçok mekan da konser düzenlemeye başladı.



Murat Abbas (Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü)



Hemen her konser sold out

"Kültür sanat sahnemizde, uzun yıllar çok başarılı işlere imza atmış birçok grup ve sanatçı var. Bunun yanı sıra alternatif ve bağımsız sahnede de birbirinden yetenekli isimler bulunuyor. Tüm bu sanatçıların müzikseverlerle daha sık buluşmaları gerektiğini düşünüyorum. İzleyicilerimiz, yerli popüler sanatçı ve grupları farklı sahnelerimizde, ayakta ya da oturmalı olarak izleme imkanı buluyor. Doluluk oranında neredeyse hemen hemen her konserin sold out'u yakaladığını da belirtmeliyim. Zorlu PSM'den önce çalıştığım kurumlarda özellikle genç ve alternatif yerli isimlere sahne vermeye çalıştım. Zorlu PSM'de de bu misyonumuz devam ediyor. İster deneyimli, köklü geçmişe dayanan isimler olsun, ister yeni isimler olsun desteğimiz güçlenerek devam edecek. Alternatif müzik grupları daha sık konser verme fırsatını iyi kullanarak kendi dinleyici kitlesini oluşturmayı başarıyor. Zorlu PSM'de ağırladığımız gruplarda bunu görebiliyoruz."



Ahmet Uluğ (Pozitif'in kurucu ortağı)



Yerel sahneden daha fazla isme yer verdik

"Babylon'u kurduğumuz 1999 yılından bu yana her zaman İstanbul şehir sahnesindeki yaratıcı, belli bir çizgide müzik yapan genç ve usta müzisyenlere yer verdik. Bu sezonu da 'Yeni seslere, yeni renklere açılıyoruz' sloganıyla açtık. Bu iki sezon boyunca Cihan Mürtezaoğlu, Kalben, Deniz Tekin, Karsu, Palmiyeler, Ponza, Deniz Tekin, Can Kazaz, Nilipek gibi genç müzisyenlerin ve grupların dinleyici kitlelerine ve Babylon müdavimlerine ulaşabilecekleri güçlü bir platform sunmaya devam ettik. Ayrıca Babylon'da sadece genç müzisyenler değil, Birsen Tezer, Jehan Barbur, Mustafa Özkent gibi çok değerli usta isimler de her sezon olduğu gibi dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bu sene gündemdeki olumsuz gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye gelen yabancı müzisyenlerin sayısında azalma var. Biz de programda caz, indie, özgün müzik gibi pek çok farklı türde müzik yapan yerel sahneden isimlere her sezondan biraz daha fazla yer verdik."



Suat Kav ukluoğlu (Müzik Yazarı)



Aynı potada, aynı mekanda

"Canlı müzik yapılan, konserler verilen mekanlarda geçmiş yıllara nazaran gözlemlediğim en önemli fark; birçok farklı müzik türünün aynı potada, mekanda eriyor oluşu. Her mekanın rengarenk bir konser listesi var uzun zamandır. Artık Ayşegül Aldinç'ten Aşkın Nur Yengi'ye pop müziğin yıldızları, Selami Şahin'den Yıldız Tilbe'ye daha damar daha arabesk sanatçılar, Cem Adrian, Kalben, Teoman gibi alternatif kıyıların güçlü isimleri aynı mekanda peş peşe gecelerde konserler verebiliyor. Hele de pop müzisyenleri için konser verecek mekan neredeyse yok gibiydi. Yazları Harbiye Açıkhava, kışlarıysa sadece Bostancı Gösteri Merkezi, bazen TİM Show Center... Elbette kapasitesi geniş bu mekanları doldurmak da her babayiğidin harcı değildi. Birkaç isim Etiler'de başka bir kitleye hitap edebilirken Levent Yüksel, Yaşar, Aşkın Nur Yengi gibi isimler hep açıkta kalıyordu." Bu renkli tablo bize müziğin birleştirici gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Müzik insanların ruhuna iyi geliyor, yaralarını sarıyor, şifa veriyor."



Deniz Kuzuoğlu (Salon İKSV Eş Direktörü)



Seyirciyle güçlü bir bağ kurdular

"Salon'da bu sezonun sonunda 47 etkinlikte Türkiye'den yaklaşık 60 isme yer vermiş olacağız. Aslında bizim için bu sezon yerli/ yabancı sanatçı oranının geçen sezonlardan bir farkı olmadığını söyleyebiliriz, geçen sezon da programımızda yaklaşık 45 etkinlikte 67 yerli sanatçıya yer vermiştik. Salon açıldığı günden beri yerli sahnenin hem bilinen hem de yeni isimlerine yer veren bir mekandı ve öyle de olmaya devam edecek. Ancak geçen sezonlara göre gözlemlediğimiz bir fark var; bu da yerli müzisyenlerin konserlerinin bilet ve doluluk oranlarının gözle görülür derecede artmış olması. Özellikle yerli alternatif sahnenin üretiminin artması, samimiyeti, kalitesi ve dijital dünya ile dinleyicisine daha rahat ulaşabilmesi bu ilginin sebepleri arasında. Yerli grupların daha fazla sahne almasının ve/veya daha çok isimlerinin duyuluyor olmasının temelinde, her şeyden önce senelerdir çalışan, üreten, bir kısmı ülkede gezmedik şehir bırakmayan müzisyenlerin emekleri ve seyirciyle kurdukları güçlü bağ yatıyor. Yerli müzisyenler sahneleri hakkı ile aldı ve seyircileri de onları yalnız bırakmadı. Bir de bu isimlerin sektörün kalanına örnek olması gereken kolektif ruhunun da bu başarıda etkisi olduğunu düşünüyorum."



NURBANU ANTER (Basın danışmanı)



Canlı izleyip destek veriyorlar

"Müzik sektöründeki canlı performanslar yerli piyasaya kaydı. Bu konserlerin büyük kısmı da dolu dolu geçiyor. Müzik ve sanatın, bir arada olmanın iyileştirici gücüne inanan insanların bu etkinliklere sahip çıkması çok önemli. Derinden gelen kaliteli bir müzik akımından da bahsetmek gerekiyor. Ana akım medyadan destek görmeyen, klipleri ve şarkıları TV ve radyolarda kendine yer bulamayan isimlere, takipçileri onları canlı izleyerek destek veriyor."



Oytun Alatay (DorockXL Müzik Direktörü)



Hak ettikleri ilgiyi görüyorlar

"DorockXL, İstanbul'da 12 ay açık ve her gün iki grup konser veriyor. Ayda yaklaşık 60 farklı sanatçının çıktığı bir takvimde seyircinin katılım oranı ve artan grafiği ise işin sektör adına en sevindirici yanı. Son dönemlerde değişen asıl nokta, müzikseverlerin yerli sanatçılara önyargısız yaklaşmaları ve müzikaliteleri üzerinden hak ettikleri ilgiyi göstermeleri olduğunu düşünüyorum. Yani yerli müzisyenlerin de, Türkçe liriklerle rock, alternatif, pop gibi çeşitli türlerde kaliteli ve özgün müzik üretebildiklerini görmüş, bilinçli bir dinleyici kitlesi oluşmuş durumda."