, ’te sattığı arazisinden servet kazandı

İHA

Cumartesi Sabah Haberleri

Giriş Tarihi: 29.4.2017 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.4.2017 14:14
Kenan İmirzalıoğlu, Marmaris’te sattığı arazisinden servet kazandı

Ünlü oyuncu ’nun, Selimiye’de 2 yıl önce satın aldığı evi, sattığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu 1 Milyon 700 bin liraya satın aldığı araziyi bir iş adamına 5 milyon 500 bin liraya sattığı öğrenildi.

İmirzalıoğlu, 2 yıl önce ünlülerin uğrak yeri olan Selimiye'de 1 milyon 700 bin liraya bina satın aldı. Tadilat için de yaklaşık 500 bin lira harcayan 'nun binayı 6 ay önce 5.5 milyon liraya İstanbullu bir iş adamına sattığı ve sık sık geldiği köye artık uğramadığı ortaya çıktı.



1 MİLYON 700'E ALIP 5 MİLYON 500 BİN LİRAYA SATTI

İddiaya göre, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda, basınında "Kenan İmirzalıoğlu,nun Selimiye'de dana kestirdiği ve köylülere dağıttığı haberi yayınlanmış mahalle sakinleride bu haberi yalanlayarak ünlü oyuncuya sosyal medyadan tepki göstermişti. Bunun üzerine İmirzalıoğlu'nunda araziyi sattığı öne sürüldü.
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Kenan İmirzalıoğlu, Marmaris’te sattığı arazisinden servet kazandı
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