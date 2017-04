Latin divanın kalbini çalan Türk

Yeni albüm çalışmasını sürdüren, bir yandan sevgilisiyle çeşitli yardım çalışmalarına katılan ve NBC televizyonunda başlayacak olan World of Dance isimli programını tanıtım çalışmalarına başlayan Lopez, geçtiğimiz günlerde Ellen DeGeneres'in programındaydı. Programa ikiz çocukları Emme ve Max ile katılan Lopez'in üzerindeki kıyafetle dikkat çekti.Zaten Lopez'in moda sayfasına konuk olması da tamamen giyimiyle ilgili. Çünkü bu iddialı iki parça Türk Zeynep Arçay markasından... Ağırlıklı olarak deri üzerine çalışan marka 2013 yılında kuruldu. Ancak marka kısa süre içinde kendisini sadece Türkiye sınırları içinde değil yurt dışında da ispat etmeyi başardı.İngiliz Daily Mail gazetesi de Lopez'in bu kıyafetiyle ilgili olarak "Lopez, Zeynep Arçay marka iki parçalı kombiniyle büyüleyici görünüyor. Kendall Jenner, Kristen Stewart, Lily Colins, Jessica Biel, Chrissy Teigen gibi A sınıfı ünlü isimlerin üzerinde de sık sık bu markayı görmeye başladık. Zeynep Arçay'ın en büyük özelliği dikkat çekici, şık, çok iyi bir tasarıma sahip olan deri kreasyonlar hayata geçirmesi" diye yazdı.Yabancı basında da bu kadar büyük övgüyle söz edilen markanın ardında eğitimiyle ve kariyer başarısıyla göz dolduran bir kadın bulunuyor.Bir çocuk annesi Zeynep Arçay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun. Ardından da Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA yapmış. Yıllarca telekomünikasyon sektöründe üst seviyede yöneticilik yaptıktan sonra hayalini kurduğu moda dünyasına babaannesinin ismiyle kurduğu markasıyla giriş yapmış.Kendisi için deri bir pantalon tasarlamasıyla başlayan serüveni şu an büyük bir başarıyla sürüyor. Arçay, "Deri her zaman favori materyalim olmuştur. Kağıt inceliğinde derilerden özel tasarımlar yapıyoruz. Bu incelikteki deriyi eksper ekibimizle istediğimiz gibi şekillendirebiliyor, farklı formlara sokabiliyoruz ve ortaya büyüleyici bir tasarım çıkıyor. Koleksiyonlarımızın ana öğesi deri. Ancak ortaya çıkarmak istediğimiz görüntüyü oluşturmak için farklı materyaller de kullanıyoruz. Önümüzdeki sonbahar-kış sezonununun ön siparişlerini dünyanın en önde gelen online satış sitelerinden Moda Operandi üzerinden almaya başladık ve koleksiyonumuz temmuz ayı itibarı ile yine çok önemli online satış sitesi olan Fwrd. com da ve ayrıca dünyanın farklı noktalarındaki lüks butiklerde yer alacak. Tabii ki bu da dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşmamızın yolunu açıyor" diyor.Amerika'da kendi showroomunda tasarımları görücüye çıkan ve gözalıcı ürünleri ile şöhretlerin stil danışmanlarının ve editörlerin dikkatini çeken Arçay; sofistike, elegan, güçlü ve zamansız kadınlara Zeynep seslendiğini söylüyor.Moda, trendler derken gerçekten yıllardır hepimizin en çok korktuğu trend de geri döndü. Yıllarca spor ayakkabımızdan bile çorabımız görünmesin diye uğraştıktan sonra, özellikle beyaz çorabı spor salonlarında bile giymemeye özen gösterirken sonunda moda dünyası düşündü taşında ve beyaz çorabı yeniden hayatımıza soktu. Bununla da yetinilmedi çorabı kalın bantlı terliklerle giymenin trend olduğu ilan edildi.Evet ev giyimi trend ve çoraplarla terliklerin ev içinde yine bir anlamı var. Ancak başta Gucci olmak üzere birçok modaevi, terlik ve çorap birlikteliğine yeşil ışık yaktı. Dizine kadar beyaz çoraplarını giymiş, altına da siyah ya da beyaz kalın bantlı terlikler giymiş moda meraklılarını görmeye hazırlıklı olun önümüzdeki günlerde. Ancak bu trende kendinizi kaptırmadan önce bu görüntüyü ömür boyu taşımak isteyip istemediğinizi bir düşünün.Bu yaza gireken saçlarınıza gölge ya da balyaj attırmayı, çıtçıt ya da postiş kullanmayı düşünüyorsanız tüm bu fikirleri bir yana bırakma vakti. Bu sene kesinlikle koyu ve tek renk saçlar moda. Ayrıca sakın postiş ve çıtçıt kullanarak demode görünmeyin derim, modern küt ve kısa saçlar çok ama çok popüler.Son dönemin en iddialı stil ikonlarından biri. The Dilasima Group'un CEO'su Ahmet Can Tarkan'ın kızı ve grup bünyesindeki markaların yöneticisi Dila Tarkan, farklı stili ve kendisine özgü giyim tarzıyla gerçekten moda dünyasına yeni bir soluk getiriyor.Maritsa isimli blog'uyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Meriç Küçük, ilk çocuğunun doğumunu Amerika'da karşılamaya hazırlanıyor. Küçük Amerika'da olduğu sürede sık sık kombinlerini de paylaşıyor. Hamilelikleri sırasında ne giyeceklerini şaşıranlar için Küçük'ün önerileri hem rahat, hem de şık. Bir bakın derim. Bu kombin de çok ama çok başarılı."Tüm dünyada kadınIar benzer bir sebeple giyinir, diğer kadınları rahatsız etmek için."Dar paçalar, boyfriend'ler, İspanyol paçalar derken, bu sezon bambaşka jean modelleri çıkıyor karşımıza. Bol, bilekte biten, hatta bileğe bol gelenler çok moda.Ama ben yine hatırlatmak istiyorum, modadan trendden daha önemli olan bir şey varsa o da kesinlikle vücut şekliniz. Bu tarz jean'leri giymek için uzun bacak boyuna, orantılı bir vücuda hatta ince bir bedene ihtiyacınız var. Unutmamak gerek.