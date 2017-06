Futbol ailesinden mayo-bikini tasarımına

Biri 18 diğeri 23 yaşında iki kız kardeş. Bu kardeşler futbol teknik direktörü Samet Aybaba'nın yeğeni, spor yorumcusu Adnan Aybaba'nın kızları... Kardeşlerin büyüğü olan Ayşıl Aybaba aynı zamanda ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in gelini; oğlu Erdi Dilmen'le evli.Çocukluk hayallerini gerçekleştirdikleri için Aybaba kardeşleri bugünlerde tatlı bir heyecan sardı. Ad ve soyadlarının baş harfini taşıyan, AA Sisters Swimwear adıyla kurdukları markalarıyla mayo bikini ve plaj kıyafetleri tasarladılar. Bir ay önce Amazon adını verdikleri ilk koleksiyonlarıyla da moda ve tasarım dünyasına merhaba dediler. Kendilerine ait web sitelerindeki 12 parçalık koleksiyonda özellikle mitolojiden esinlendikleri mayo ve bikinilere olan ilgi kardeşleri bir hayli sevindirmiş. Renkten kumaş seçimine kadar tüm aşamalarıyla birebir kendileri ilgilenen Aybaba kardeşlerle yeni serüvenlerini konuştuk.Aynil ile küçüklüğümüzden bu yana bir marka hayalimiz vardı. Mayo ve bikini delisi olduğum için sürekli alır, ayrı bir bütçe ayırırdım. Dolabımda 50'den fazla bikini vardır. O nedenle bu yönde markamızı oluşturarak neden kendi istediğimiz ürün ve parçaları hayata geçirmiyoruz dedik.. Markamızı oluşturmayı çok istediğimiz için riski alıp adım atmamız gerekiyordu. Heyecanla başladık heyecanla da yolumuza devam ediyoruz.Evet küçüklükten beri suyla haşır neşiriz. Son yedi yıldır da lisanslı sörfçüyüm. Yani sudan ayrılmıyorum. Ama Aynil benden daha iyi yüzücü; teknik ve güzel yüzer.Biz olsak ne giyerdik, ne görmek isterdik' düşüncesiyle hareket ettik. Bununla birlikte kimi zaman mitolojiye kimi zaman doğaya kimi zaman da çevremize döndük. Bunları harmanladık. Kuzenimiz Ayça Öksüm de tasarımlarımızın çizimlerinde bize destek oldu.Öncelikle ben rahat giyebileceğim mayo olmasına özen gösteririm. Tasarımlarımızda da hem rahat yüzebilecek hem plajda uzanabilecek rahatlık ve şıklığı buluşturmayı amaçladık. 'Bu mayoyu eğlenirken diğeriyle yüzerken giyerim' şeklinde değil de bunları birlikte yapabileceği mayo ya da bikiniyi kombinledik. Yani aynı şık mayoyla denize atlayıp yüzebilmeliler.Orijinalliklerinin yanında rahatlığa çok özen gösterdik tasarımlarımızda. Çünkü bu rahatlıkla bir özgüven duygusu da gelişiyor. Bunu da göz ardı etmedik.Renginden dikişine kadar birbirimize danışarak devam ediyoruz. Kendi düşüncelerimizi önemsiyor ve birbirimize güveniyoruz.Öncelikle Türkiye'de tanınan iyi ve başarılı bir marka olmak. İkinci aşamada da dünyaya açılmak. Ürünlerimizle dokunabildiğimiz kadar insana dokunmak istiyoruz...Yaş, meslek... Hiçbir noktada bir sınırlamamız yok. Bir insan bir parçayı beğeniyorsa ne yaşı ne başka bir şeyi öne geçmemeli, onu giyebilmeli.: İnsan sevdiği işi yaparsa başarılı olur ve keyif alır. Aksi halde kesinlikle kolay bir iş değil, inanılmaz bir emek var. Mayo ve bikini daha da zor bir alan. Çok özen ve titizlik gösteriyoruz. Yani çalışmadan kesinlikle olmaz. Ama toplumumuzda, 'Babasından, eşinden ya da kayınpederinden destek alıyorlardır' algıları olabilir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Buna izin vermeyiz. Sıkıştığımız da dahi ne babamı ne Erdi'yi ne de Rıdvan Baba'yı ararız. Tüm kapıları engelleri kendimiz açmaya, aşmaya çalışıyoruz. Bu nokta bizim için çok önemli.Biz kendi ismimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bir gölgenin altında olmadan. Babamızın sadece, ne olursa olsun hayallerimizin peşinden gitmemizi, çaba gösterirsek her şeyin mümkün olabileceği yönündeki manevi desteğini hissettik. Tabii ki hazırlık aşamasında zorluklarla karşılaştık, engeller de çıktı. Ama bunları bekliyorduk.Her zaman sporun içinde olan bir aileyiz. Ancak ailenin kızlarıkuzenimiz Gülşen Aybaba da ödüllü yönetmen biliyorsunuz- farklı meslekler tercih etti. Çünkü her bireyin kendine özgü fikir ve düşüncesi vardır. Ne mutlu ki babalarımızdan sporun ahlakı ve disiplinini alarak hayallerimizin peşinden gederek farklı branşlarla ortaya çıktık.Bence insan yaptığı işte mutlu olmalı. Severek ve eğlenerek çalışmak zorluklara karşı motive olma gücünü de beraberinde getiriyor. Aksi halde işinde mutlu ve tatmin olacağını düşünmüyorum.- Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde okudum. Kuzenim Gülşen, Erdi'yle arkadaştı. Sonra beni sormaya başlamış Gülşen'e. O da tanıştırdı. Sonra çıkmaya başladık. İki ay sonra Paris'te evlenme teklifi etti.- Evet manevi desteğini esirgemiyor. Eş olarak da çok iyi. (Aynil araya girerek, 'Enişte olarak da çok iyi' diyor.)- Resmi değiliz, aramız iyi. İkinci babam. Gayet güzel de anlaşıyoruz. Yardımseverdir.- O daha çok bizi tebrik ediyor. Yardım almadan, her şeyi tek başımıza yapmamızı hayranlıkla karşılıyor ve 'Bunları nasıl yapıyorsunuz. Süper' diyor.- Beşiktaşlıyız. Ama fanatik değiliz. Her şey dengeli olursa güzel. Tartışma olmuyor. Erdi hariç hepimiz Beşiktaşlıyız zaten.- Futbolla birlikte biraz eğlence ve şaka da olmalı. Bazen her şey çok ciddiye alınmamalı.- Babam tutkulu, amcam (Samet Aybaba) disiplinli, Erdi yardımsever, Rıdvan Baba sevecen.- Ablam her gün ofise gelse de ben her gün gelemedim. Ancak sevdiğim bir proje olduğu için çok sıkıntı çekmedim. Zaten okuduğum program dengeli olmayı öğretiyor. Aksine hayal gücümü kullanmam okul yaşantıma pozitif yansıdı diyebilirim.- Binicilikle uğraşıyorum. Müzikle de çok ilgiliyim. Müzik grubumuz vardı dört kişilik. Ama şimdi iki kişilik grup üzerinde çalışıyoruz. 