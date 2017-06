Milyarderlerin milyon dolarlık oyuncakları

BUGÜN NELER OLDU

Milyarder olmak içindeki hiç büyümeyen çocuğu öldürmek anlamına gelmiyor. Hatta o çocuğu beslemek, eğlendirmek için gerekli maddi imkana sahip olmayı sağlıyor. Lüks bir araba, avangart bir sanat eseri ya da paha biçilmez bir antika günlük... Zenginler ilgi alanlarına yönelik pahalı oyuncaklar için para harcamaktan çekinmiyor.Tesla CEO'su Elon Musk, 2013 yılında katıldığı bir açık artırmada Lotus Esprit marka denizaltı için 866 bin dolar ödedi. 1977 yapımı denizaltı James Bond'un The Spy Who Loved Me filminde kullanılmıştı.Microsoft'un kurucularından Paul Allen, dünyanın en büyük yatlarından birine sahip. Octopus adlı yatın uzunluğu 126 metre. Yata ait iki helikopter ve denizaltı bulunuyor. Allen'ın ayrıca söylentilere göre değeri milyonlarca doları bulan antika savaş uçakları koleksiyonu bulunuyor. Uçakları Washington'da bir müzede muhafaza ediyor.Bill Gates'in evinde devasa bir kütüphane bulunuyor. Okumaya meraklı olan işadamı kütüphanesini zenginleştirmek için de nadir eserler konusunda uzman bir isimle çalışıyor. Sahibi olduğu eserler arasında Leonardo da Vinci'nin Codex Leicester adlı eseri de bulunuyor. Gates'in 15. yüzyıldan kalma eseri 1994 yılında müzayedede 30.8 milyon dolara satın aldığı biliniyor. Eser, Vinci'nin günümüze kadar gelebilen 30 bilimsel günlüğünden en ünlü olanı.Rus işadamı Mikhail Prokhorov'un çok sayıda oyuncağı bulunuyor. Ama aralarında eşsiz olanları var. Tıpkı sanal kayak makinesi gibi. Prokhorov, gözüpekliği ile tanınan bir işadamı. Jetski üzerinde akrobatik hareketler yaparken çekilmiş görüntüleri bulunuyor.Risk portföyü yöneticisi Steve Cohen'in sanat koleksiyonunun değeri 1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu koleksiyonda ünlü sanatçı Damien Hirst'ün formaldehit dolu tankın içindeki ölü köpekbalığı eseri de bulunuyor. Cohen'in eser için 2004 yılında 8 ila 12 milyon dolar arası bir rakam ödediği iddia ediliyor. Bu arada tankın içindeki köpekbalığının bozulduğuna ilişkin haberler de sonraki yıllarda medyada yer almıştı.Mukesh Ambani dünyanın en zengin kişilerinden. Hindistan'da halkın yüzde 42'si açlık sınırında yaşarken Ambani kendisi için dünyanın en pahalı evini inşa ettirdi. 27 katlı ev tasarlanırken lotus çiçeğinden ve güneşten ilham alındı. 3 bin metrekarelik alana kurulu Antilia adlı evin değeri 1 milyar dolar.Liechtenstein Prensi II. Hans Adam, 2004 yılında 36 milyon dolar ödeyerek dünyanın en pahalı mobilyasına sahip oldu. Badminton Cabinet adlı dolabın yapımında değerli taşlar kullanılmış.