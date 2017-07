Raf’ı anlattılar

BUGÜN NELER OLDU

Arkada kus seslerinin duyulduğu yumuşacık bir melodiyle başlıyor parça. Sonra sözler geliyor: "Tenime yazılmışsın/ Elimden ne gelir/İçime kazınmışsın/Beynim kalbime yenilir"...Yaz başından beri ne zaman Raf çalsa üç dakikalığına gerçek hayattan kopuyor, düşüncelere dalıyoruz. Şarkıyla dans ediyor, kendimize nefes alma şansı tanıyoruz.Raf, Spotify ve Apple Music gibi müzik servislerinin listesinde ilk onda yer alıyor. Sarkının İngilizce sözlü versiyonu Move On da Rusya ve Hindistan'da listelere girmiş durumda. Bu arada Raf'a Ozan Çolakoğlu da remix hazırlıyor.Zaten su sıralar ne zaman müzikle ilgili bir sohbete denk gelsek söz dönüp dolaşıp Raf'a geliyor. Herkes şarkının arkasındaki iki isim DJ prodüktör Deeperise ( Mesut Yılmaz ) ve vokal Jabbar'ı (Mücahit Turan) merak ediyor. Bodrum'dan İstanbul'a ünlü gece kulüpleri onlarla çalışmak için sıraya girmiş durumda.Raf, uzun yıllardır müzik çalışmalarını Marmaris 'te sürdüren iki müzisyenin ülke çapında ses getiren ilk çalışmaları. Kısa süreliğine İstanbul'a geldiklerini duyunca biz de bu fırsatı kaçırmak istemiyor ve kendileriyle The Ritz-Carlton otelde bir araya geliyoruz.Aslen Mardinliyim. Annem ev hanımı. Babam da devlet dairesinde çalışıyor. Ben abimlerle birlikte geldiğim Gökova'da büyüdüm.Ben İzmirliyim. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Filoloji Bölümü'nden mezun oldum. Eskiden beri gezmek, seyahat etmek, yeni insanlar tanımak beni en çok heyecanlandıran şeyler.Mücahit Abi'nin çıktığı canlı müzik mekanları da var, gece kulüpleri de. Turistlerin sayısı fazla olduğu için ağırlıklı olarak popüler yabancı sarkılar çalınıyor.En alttan geldim diyebilirim. 16-17 yasında ışıkçı olarak basladım bu ise. DJ yardımcılığı yaptım. Sonra DJ oldum. DJ'likte profesyonellestiğimi düşündüğüm anda da üretim aşamasına geçtim.İkimiz de yedi gün çalışıyoruz. Sabah 10.00'a kadar çaldığım oluyor.Ortak arkadaşımız Tolga bir gün bana bir sarkı dinletti. Parçanın bir hikayesi vardı. O yaşanmışlık beni etkiledi. "Olabilir" dedim. Daha sonra üçümüz oturduk, konuştuk ve birlikte çalışmaya basladık. Sarkı tamamlandıktan sonra da Soundcloud hesabıma yükledik. Daha iki gün geçmeden çok yüksek bir dinlenme rakamı ortaya çıktı. Parçayı geri çekmek zorunda kaldık. Demek ki bir tepki vardı. Plak şirketimizle anlaştıktan sonra sarkıyı tekrar yayınladık.Bir çember içinde müzik yapıyorsunuz ve sizi o çember içindekiler dinliyor. Sonra bir gün bir bakıyorsunuz yeni yeni kümeler oluşmuş. Yaptığın bir sarkının, söylediğin iki kelimenin insanların diline dolanması, paylaşılması; Mesut'un yazdığı bir ritmin insanların kanını kaynatıyor olması, müziğinin yüreklere dokunuyor olması amacını finalde gerçek kılıyor. Zaten sanatın yapılma amacı da bu. Sizden çıkması, buluştuğu insanlarda yeni hissiyatlar oluşturması.Ben daha ne olduğunu anlayamadım. Zamana bıraktım bu yüzden.Marmaris'ten ziyade güneyi anlatabilirim. Çam ağaçlarının, doğanın ortasındayız. Balın, domatesin, her şeyin güzel olduğu bir ortam. Sağlıklı yasıyor, iyi besleniyoruz. Ağaçlardan uzak durmuyoruz. Marmaris'te bisiklete binip tek başına kalmanın verdiği özgürlükle o cümleleri yazabiliyorum. Mesut'un da yasadığı ortamı şarkıya yansıtması güzel oldu. Kuş sesleri kullanmak iyi bir fikirdi. Sürprizli sesler dinleyene de kendini değerli hissettiriyor.Benim müzik eğitimim yok ama hangi notanın hangi notaya uyabileceğini duyabiliyorum. Mücahit Abi'nin bana katkısı çok. Benim kulaktan duyduğumu o bana eğitimli olarak gösterdiği zaman taşlar tam oturuyor.Mesut'un müzik yaparken takip ettiği yol güzel ve orijinal. Sound sevdalısı bir adam. Seslerin birbiriyle karışımını çok iyi incelemiş ve islerine de çok güzel adapte etmiş. Bu çok önemli.Hayalim dünya çapında iyi bir prodüktör DJ olmak.Raf'ın sözlerinde bir buhran var. İçinden Ölçmenin, biçmenin, detayın peşinde koşmanın sonuçlarını anlatıyor. Çok fazla zorladığında hayat seni yoruyor. Gamsızlık da iyi bir şey değil tabii ki.Mücahit: Yazılan kişi bilmiyor. Tahmin de etmiyordur. Ana dili Türkçe değil çünkü.