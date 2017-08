Gurme taksiler geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Hafta içi gazete sayfalarında haberler: "Taksiciler gurme oluyor"... Ne, nasıl, kim, ne oluyor? Taksicilere gastronomi dersleri mi verilecek, kör tadımlar mı yapılacak?..Hemen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur'u ve İTEO Basın Danışmanı Nigar Ayyıldız'ı arıyorum. "Taksiciler ne ara gurme oluyor, daha ben olamadım... Bana işin aslını astarını anlatın" diyorum.Onlar da hemen "Atla Seyrantepe'ye gel, hem taksici arkadaşlarla yemek yiyelim hem de gurme meselesini anlatalım" diyorlar. Hiç kaçırır mıyım, hemen yollara düşüyorum...Durağın önünde kurduk mükellef bir sofra, söyledik tavuk şişleri, lahmacunları... Yahya Uğur ve şöför arkadaşlarla başladık sohbete...Öğreniyorum ki bütün mevzu aslında güvenlik meselesinden çıkmış. Reina katliamını gerçekleştiren cani o gece dört taksi kullanınca emniyet güçleri ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası işbirliği yaparak İstanbul'daki güvenlik önlemlerini arttırma kararı almış.Sonuçta da bir akıllı telefon uygulaması geliştirilmiş. İTEO Taksici uygulamasını sadece taksi şöförleri indirebiliyor. Güvenlik amacıyla yola çıkan uygulama Turizm Gastronomi Derneği'nin de (TGD) dahil olmasıyla kısa sürede yerli ve yabancı turistlere de hizmet veren şahane bir fikre dönüşüyor.Elbette güvenlik kısmı çok önemli. İstanbul'da 17 bin 395 taksi var. Bu da yaklaşık 40 bin taksi şöförü olduğu anlamına geliyor. Bu taksiler günde 1,5 milyon kişiyi taşıyor. Bu uygulamanın güvenlik kısmında anlık bildiriler bölümünde kayıp çocuklar, aranan kişiler şoförlere anlık olarak gidiyor. Hani şu alışveriş uygulamalarında, her yeni kampanya olduğunda ses geliyor da haberdar oluyoruz ya işte tıpkı onun gibi şöför arkadaşlara da anlık bildiriler gidiyor. Böylece şüphelileri ya da aranan kişileri gördüklerinde mercilere hemen haber veriyorlar.Böyle bir uygulama hazırlanmışken daha da geniş kapsamlı neden olmasın demişler. Ve işin içine biraz gastronomi, biraz tarihi mekanlar katmışlar. Çok da iyi yapmışlar.Peki ama bu uygulamayla taksiciler nasıl gurme oluyor? Elbette gurme oluyor denemez. Ama en azından, soran yerli ve yabancı turiste kaç liraya nerede, hijyenik balık, et, kebap, tost, sokak yemeği yiyebileceğinin bilgisini veriyor. İşte tam bu aşamada Turizm Gastronomi Derneği ile birlikte çalışılmış. Hijyenik, yemekleri lezzetli ve kriterlere uygun olan mekanlar belirlenmiş. Bu mekanları İTEO da bir bir denetlemiş ve onaylamış.Listedeki mekanlar fiyatlarına, semtlerine ve kategorilerine göre ayrılıyor. Şu anda listede Mabeyn, Çırağan-Tuğra Restaurant, Hacı Abdullah, Nusret, Akın Balık, Lacivert Restaurant, Feriye gibi 30 farklı mekan bulunuyor. Yeter mi? Elbette yetmez. Zaten bu liste gelişecek ve çok yakında büyüyecek. Tek sorun gerçekten kaç taksici gerçekten soran müşterileri onaylanmış bu mekanlardan birine götürecek?Uygulamada sadece restoranlar değil gezilecek tarihi yerler de var. Örneğin Beşiktaş'tasınız ve taksiciye "Yakında gezilecek neresi var?" diye soruyorsunuz. Eğer şöför bu uygulamaya girip bakarsa hemen Topkapı Sarayı, Sahaflar Çarşısı, Galata Mevlihanesi gibi seçeneklere ulaşıyor. Üsküdar'dakine ise Beylerbeyi Sarayı seçeneği geliyor.Elbette uygulama henüz çok yeni ve birçok eksiği var. Ama son derece hoş düşünülmüş ve turistlere yönelik başarılı bir girişim. İleride bu uygulamaya bir de otel kısmı eklenecekmiş. Üç, dört ve beş yıldızlı onaydan geçen oteller de dahil olacakmış.İTEO Basın Danışmanı Nigar Ayyıldız'la konuşurken ellerinde ilginç araştırmalar olduğunu öğreniyorum. Semt semt taksicilerin konuştukları dillerden yedikleri yemeklere kadar bir araştırma yapmışlar.Bu araştırmaya göre Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy esnafı mutlaka sulu yemek yemeyi tercih ediyor. Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar gibi yoğun semtlerdeki şöförler ise simit ya da ekmek arasıyla öğünü geçiştiriyor.Etiler şoförleri Joy Fm, Voyage, Palm FM dinliyor. Sarıgazi, Bağcılar'da Türk halk müziği ve dini müzik kanalları tercih ediliyor. Haber kanalları ve Radyo Trafik de en çok dinlenenler arasında.Yapılan araştırmaya göre taksi şoförlerinin en çok konuştuğu yabancı diller İngilizce, Arapça ve Çince. Eski mesleklerine baktığımızda ise çoğunluğun tekstilci olduğunu görüyoruz.Listedeki mekanlar fiyatlarına, semtlerine ve kategorilerine göre ayrılıyor. Şu anda listede Mabeyn, Çırağan- Tuğra Restaurant, Hacı Abdullah, Nusret, Akın Balık, Lacivert Restaurant, Feriye gibi 30 farklı mekan bulunuyor. Yeter mi? Elbette yetmez. Zaten bu liste gelişecek ve çok yakında büyüyecek.Son zamanlarda Instagram'da paylaştığım fotoğraflar yüzünden pek çok arkadaşımla darılmış bulunmaktayım. 15-20 kişilik grup fotoğrafları kadraja sığmayınca mecburen sağdakileri, soldakileri kesiyorum. Ertesi gün de "Aşk olsun, beni kesmişsin, çok darıldım" mesajlarıyla karşılaşıyorum. Şu Instagram başımıza geldi geleli, neredeyse kimseyi mutlu edemedim. Üstelik tek dertli ben de değilim. Birçok kişi 'kesilen' kontenjanında olmayı yediremiyor. Siz siz olun birini keseceğinize o fotoğrafı hiç koymayın daha iyi.Ulus'un kendi minik ama müdavimleri oldukça fazla olan mekanı Ioki'nin artık bir de terası var. Üstelik kimi ararsanız bu terasta bulabilirsiniz. Şehrin göbeğinde ama yemyeşil terasta Nikkei mutfağından örnekler tadabilir ya da kokteyller yudumlayabilirsiniz. Tatlı olarak mutlaka yeşil çaylı cheesecake denemenizi öneririm.Ortaköy Angelique'te ne anılarımız var. Gençliğimiz geçti desem yeridir. Önce gözlerden düşmesi, sonradan kapanması ne üzmüştü beni ve benim jenerasyonumu. Yıllarca Reina'yı başarıyla işleten Ali Ünal ve ortakları Anjelique'in olduğu yerde Ruby isimli bir restoran-gece kulübü açtı. Henüz iki kere gittim ama şimdiden çok sevdim. Üstelik yemekleri herkesin dilinde. Eş, dost sürekli arıyor "İstanbul'da gece eğlenmek ve iyi müzik dinlemek için neresi kaldı?" diye soruyor. Haydi buradan toplu cevap vermiş olayım ve Ruby'nin ortamını ve müziklerini çok beğendiğimi söylemiş olayım.Geçtiğimiz pazar Lacivert Restaurant'ta bir grup arkadaşımla yemek yiyorum. Hava kararınca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hemen lazerle yazılar belirmeye başlıyor: "Benimle evlenir misin?" diye. Sonra da "Evet dedi" yazıyor. Gece boyunca yeşil ya da mor renkte bu evlilik teklifleri devam ediyor. Evet bu konu yeni değil. Ama gecede 80 tane olması herhalde yeni. Üstelik bu teklifin 15 dakikası 400 lira. 15 dakika sonra herhalde evlilik teklif eden genç sevgilisini apar topar tekneden indiriyor.Sonra da diğer çift tekneye biniyor. Ben mi romantizm düşmanıyım, bu teklifler mi çok demode bilemedim. Yine de bütün çiftlere mutluluklar dilerim...Yelken yapar mısınız? Ya da izlemeye bayılanlardan mısınız? O halde buyurun bu hafta sonu Bodrum'a... Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Turkcell Platinum ile Bodrum bu hafta sonu yelken açacak. Üstelik sadece katılımcılar değil, izleyiciler de dilerse gezi tekneleriyle bu yarış heyecanına ortak olacak.Bomontiada'da bu hafta Babylon x bomontiada Avlu etkinlikleri kapsamında Astrofella sahne alıyor. TV + ile Başka Sinema film gösterimlerinde On Body and Soul var. Avluda Caz kapsamında ise Kaan Mete Gipsy Trio feat. Sibel Köse müzikseverlerle buluşacak. Bomontiada'ya gitmişken lütfen The Populist'e uğramayı ve brisket ısmarlamayı unutmayın derim.