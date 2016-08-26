Fransa'daki haşema yasağı için flaş karar

Fransa’da Danıştay 30’dan fazla belediyenin aldığı haşema yasağını askıya aldı.

Fransa İslamofobi İle Mücadele Derneği'nin Villeneuve-Loube'deki yasağın durdurulması yönündeki kararını değerlendiren mahkeme, belediyenin aldığı yasağın temel haklara aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında belediyelerin yasağa gerekçe olarak gösterdiği 'haşemanın kamu düzenini bozması' gibi bir durumun da söz konusu olmadığını kaydetti.

Danıştay'ın kararı şimdilik Villeneuve-Loubet'deki yasağı kapsarken, diğer bölgelerdeki yasaların da Danıştay taşınması bekleniyor. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), İnsan Hakları Birliği (LDH) ve İslamafobi ile Mücadele Derneği (CCIF) Nice İdari Mahkemesi'nin yasak lehine verdiği kararı Danıştay'a taşımıştı.

Fransız kamuoyundaki haşema yasağı tartışması hükümete de bölünmelere neden olmuştu. Başbakan Manuel Valls, haşemanın 'kadınların köleliği' anlamına geldiğini söyledi. Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem ise her ne kadar bir feminist olarak haşemayı doğru bulmasa "yasağın onaylanamaz olduğunu" belirtmişti.