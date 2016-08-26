'Obama sözünü tutmadı'

Terör örgütü DAEŞ tarafından Suriye'de kaçırılan ve geçen yıl öldüğü duyurulan Kayla Mueller adlı Amerikalı genç kızın ailesi, kızları için kurdukları vakfa ABD Başkanı Barack Obama'nın bağış sözü verdiğini ancak aradan 17 ay geçmesine rağmen henüz bağış yapmadığını söyledi.

Kayla Mueller'in ailesi, kızlarının ölümünün ardından geçen yıl mart ayında Obama'nın kendilerine yaptığı ziyaret hakkında ABC televizyonuna röportaj verdi.

Kayla'nın annesi Marsha Mueller, ziyaret sırasında Obama'nın "Sizin için ne yapabilirim?" diye sorduğunu belirtti. Kayla'nın babası Carl Mueller de Obama'nın "Kayla'nın Elleri" adlı yardım vakfına isimsiz bir bağış yapacağı sözünü verdiğini anlattı.

Ancak bugüne kadar vakfa böyle bir isimsiz bağış gelmediğini kaydeden Carl Mueller, "Sayın Başkan, o bağışı hala bekliyorum" dedi. Mueller, "Obama bir kahraman olabilirdi ama olmamayı seçti." diye konuştu.

ABC televizyonu, Beyaz Saray'dan bir yetkilinin, Obama'nın henüz bağışta bulunmadığını kendilerine teyit ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest da günlük basın toplantısında bağışla ilgili ısrarlı sorular üzerine, "Kayla'nın anısına kurulan vakıf, kesinlikle Başkan ve eşinin geçmişte desteklediği türden vakıflar gibi. Desteğe devam etmek için mali bir katkı yapacaklarını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kayla Mueller, 2014'ün ağustos ayında Suriye'de bulunduğu sırada DAEŞ militanları tarafından kaçırılmıştı. Genç kızın, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Halep'teki hastanesine iletişim ekipmanları kurmak için çalışan bir arkadaşıyla Suriye'ye gittiği açıklanmıştı.

Şubat 2015'te DAEŞ militanlarının kullandığı sosyal medya hesaplarında, Kayla'nın Ürdün'e ait savaş uçaklarının örgüt hedeflerine saldırısında enkaz altında kalarak öldüğü belirtilmişti. ABD Başkanı Obama da birkaç gün sonra 26 yaşındaki Kayla'nın öldüğü bilgisini doğrulamıştı.

Kayla Mueller'in ailesi, kızlarının ölümünden önce terör örgütünün talep ettiği 6 milyon dolarlık fidyeyi toplamak için bazı varlıklı kişilerin gönüllü olduğunu ancak ABD yönetiminin fidyeyi ödemeye çalışmaları durumunda haklarında soruşturma açmakla tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Beyaz Saray ve ABD Adalet Bakanlığı ise iddiaları reddetmişti.

ABD yönetimi, kaçırılan vatandaşlarının serbest bırakılması için fidye ödenmemesine yönelik bir politika izliyor. Yönetim, fidye ödenmesinin Amerikan vatandaşlarını dünyanın birçok yerinde "cazip birer yem" haline getireceğini savunuyor.