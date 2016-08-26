Türkiye'deki terör saldırılarına Beyaz Saray'dan kınama!

ABD, Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen terör saldırısı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yapılan terör saldırısını kınadı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bazılarının ölmesine ve daha çoklarının da yaralanmasına neden olan Türkiye'nin güneydoğusunda bir polis merkezine düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın saldırıyı üstlendiğine işaret eden Price, bunun PKK'nın Türkiye'de kaygı uyandıran giderek artan şiddet eylemlerinin sonuncusu olduğunu vurguladı.

Price, dua ve düşüncelerinin saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle olduğunu ve yaralıların bir an evvel sağlıklarına tekrar kavuşmasını dilediklerini ifade etti.

Price ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen saldırıyı da kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada ayrıca "Hem güvenlik personelini hem de sivilleri ayrım gözetmeden hedef alan terör saldırılarından etkilenmeye devam eden NATO müttefiki ve ortağımız Türkiye'ye desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk yetkililerle yakın temas halindeyiz ve terör belasıyla mücadelede Türkiye ile çalışmaya yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz." ifadesine yer verildi.