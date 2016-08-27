DAEŞ'in çocuk cellatlarından biri İngiliz çıktı!

DAEŞ'in çocuk cellatlarından Abdullah adıyla tanınanı İngiliz çıktı.

DAEŞ'in İngiliz çıkan Abdulla isimli çocuk celladının ailesi İngiltere'de tartışma konusu oldu. Sarışın ve mavi gözlü çocuğun ailesinin DAEŞ saflarına katılan bir İngiliz ailenin çocuğu olduğu sanılıyor.

Aralarında İngiliz çocuk celladın da olduğu bir idam mangasının insanları öldürüdüğü videonun Rakka'da çekildiği tahmin ediliyor.

DAEŞ'in çocuk celladı İngiltere'yi karıştırdı!

Çocuk cellatın annesinin eski bir rock müzisyeni olan 47 yaşındaki Sally Jones olduğu ve eşini 2015'teki bir bombalamada kaybettiği ortaya çıktı.