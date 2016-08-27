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DAEŞ'in döşediği mayın ve patlayıcıları temizleniyor

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  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 15:07 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 15:17
DAEŞ'in döşediği mayın ve patlayıcıları temizleniyor
DAEŞ'in döşediği mayın ve patlayıcıları temizleniyor

Cerablus'un Keklice kırsalında meydana gelen art arda 5 büyük patlamanın, DAEŞ'in döşediği mayın ve patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmasından kaynaklandığı öğrenildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin Kıvırcık Mahallesi karşısında bulunan 'nin Cerablus kentine bağlı Keklice kırsalında art arda 5 büyük patlama meydana geldi.

Sınıra yakın bölgede yaşanan patlamaların ardından yoğun toz bulutu oluştu. Büyük bir gürültü ile gerçekleşen patlama sesi tarafından duyulurken, toz bulutu da çıplak gözle izlendi.

Patlamaların Fırat Kalkanı Operasyonu için sınırında oluşturulan geçiş güzergahında DAEŞ'in döşemiş olduğu mayınlar ve tuzaklanan el yapımı patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan mayın ve patlayıcıların temizlenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ZPT, zırhlı araçlar ve tankerden oluşan askeri konvoy, sınırın Suriye tarafına geçmişti.

El yapımı patlayıcılar ve mayınların temizlenmesinin ardından askeri konvoy, yoğun güvenlik tedbirleri arasında Türkiye tarafına geçerek, birliğine döndü.

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