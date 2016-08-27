Gabon'da devlet başkanı seçimi yapılıyor

Gabonlular yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti

Orta Afrika'nın batısındaki Gabon'da halk yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullandı.

Sabahın erken saatlerinde sandık başına giden Gabonlular için yerel saatle 18.00'de oy kullanma işlemi sona erdi.

Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sükunet içinde geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

Bongo'nun en büyük rakibi olarak görülen eski Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping ise Bongo'nun artık ülkede istenmediğini ifade etti. Ping, kendisini destekleyenlere seçimlere hile karıştırılabileceği uyarısı yaptı.

Yaklaşık 600 bin seçmenin kayıtlı bulunduğu ülkede geçici seçim sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

En yüksek oyu alan adayın devlet başkanı olacağı seçimde, 2009'dan beri görev yapan Devlet Başkanı Bongo dahil 9 aday yarışıyor. Bongo, görevi ülkeyi 1967'den beri yöneten babası Omar Bongo'dan devralmıştı.

Gelirlerinin yarısından çoğunu petrol ihracatı oluşturan Gabon, Sahraaltı Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri sayılıyor. 10 bin dolara yakın kişi başı milli gelire sahip Gabon'da gelir dağılımındaki eşitsizlik en büyük sorunlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Ülkedeki 1,5 milyon nüfusun yaklaşık 3'te 1'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.