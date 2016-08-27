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Romanya Başbakanı Ciolos'tan AB'ye çağrısı

  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 18:42

Romanya Başbakanı Dacian Ciolos, Avrupa Birliği'ne ile olan diyaloğu devam ettirme çağrısı yaptı

Romanya Başbakanı Dacian Ciolos, Avrupa Birliği'ne (AB) ile olan diyaloğu devam ettirme çağrısı yaptı.

Ciolos, ülkesinin kuzeybatısındaki Gura Humorului kentinde Polonya Başbakanı Beata Szydlo'yu kabulünde yaptığı konuşmada, 'nin Karadeniz ve etrafındaki bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamada önemli bir rol oynadığını belirtti.

'nin AB üyesi ülkelere yönelik muhtemel bir sığınmacı akınını da engellediğini vurgulayan Ciolos, AB'nin Türkiye ile diyaloğunu sürdürmesi gerektiğini bildirdi.

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