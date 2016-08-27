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'dan flaş hamlesi, yasak kaldırıldı

  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 16:55
Rusya'dan flaş Türkiye hamlesi, yasak kaldırıldı
Rusya'dan flaş Türkiye hamlesi, yasak kaldırıldı

'nın uçak krizinin ardından getirilen  ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırdığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Havacılık Kurumu'ndan (Rosaviatsiya) bir kaynak "'ye yönelik charter uçuş yasağı bugün kaldırıldı, ilgilenen tüm havayolu şirketleri uçuş gerçekleştirmeye yönelik başvuruda bulunabilir" dedi. Öte yandan Başbakanlık Sözcüsü Natalya Timakova da, ulaşım bakanlığının bakanlar kuruluna yasağın kaldırılmasına yönelik yasa taslağı sunduğunu, ancak taslağın henüz imzalanmadığını belirtti.

RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNDEN SONRA YASAK GELMİŞTİ

Rusya, TSK'nın 24 Kasım'da Rus Su-24 uçağını düşürmesinin ardından Türkiye ile charter uçuşları yasağı getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de söz konusu yasağın kaldırılmasını istediklerini duyurmuştu.

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