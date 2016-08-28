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3 köy PYD'den alındı

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 12:55
3 köy PYD'den alındı
3 köy PYD'den alındı

Fırat Kalkanı operasyonu beşinci gününde devam ederken, muhalifler 3 köyü terör örgütü PYD'nin elinden aldı.

'nin kuzeyinde Cerablus'u teröristlerden temizlemek için TSK'nın başlattığı 'Fırat Kalkanı' operasyonunda muhaliflerin ilerleyişi sürüyor. ÖSO'ya bağlı birliklerin bugün sabah saatlerinde 3 köyü daha ele geçirdiği belirtildi.

Cerablyus'un güneybatısında yer alan Ayn-ı Beyda köyü, terör örgütü PYD'den muhaliflerin kontrolüne geçti.

ÖSO, Ayn-ı Beyda'nın ardından Amarna ve Dabas köylerini de terör örgütü PYD'nin elinden aldı.

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