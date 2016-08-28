3 köy PYD'den alındı

Fırat Kalkanı operasyonu beşinci gününde devam ederken, muhalifler 3 köyü terör örgütü PYD'nin elinden aldı.
Suriye'nin kuzeyinde Cerablus'u teröristlerden temizlemek için TSK'nın başlattığı 'Fırat Kalkanı' operasyonunda muhaliflerin ilerleyişi sürüyor. ÖSO'ya bağlı birliklerin bugün sabah saatlerinde 3 köyü daha ele geçirdiği belirtildi.
Cerablyus'un güneybatısında yer alan Ayn-ı Beyda köyü, terör örgütü PYD'den muhaliflerin kontrolüne geçti.
ÖSO, Ayn-ı Beyda'nın ardından Amarna ve Dabas köylerini de terör örgütü PYD'nin elinden aldı.