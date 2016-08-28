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Milyarder işadamı ölümden döndü

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016
Milyarder işadamı ölümden döndü
Milyarder işadamı ölümden döndü

İngiliz havayolu şirketi British Virgin Island'ın sahibi milyarder işadamı Richard Branson, sı geçirdi. İngiliz Virgin adalarında çocukları Holly ve Sam ile birlikte motosikletle geziye çıkan Branson'ın akrobatik hareketleri bu kez ölümüne sebep oluyordu. Yoldaki bir çukurun dengesini kaybetmesiyle meydana gelen kazada Branson'un lenf bağlarıyla elmacık kemiği ciddi şekilde zarar gördü. 66 yaşındaki milyarder, kaza sırasında hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini ve o an öleceğini düşündüğünü söyledi.

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