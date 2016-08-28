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'a roketli saldırı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 22:07
Suudi Arabistan'a roketli saldırı
Suudi Arabistan'a roketli saldırı

Necran kentine roket düşmesi sonucu 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

'ın sınırındaki Necran kentine roket düşmesi sonucu aynı aileden iki çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Necran kenti Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Yarbay Ali eş-Şehrani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan roketin Necran kentine bir evin üzerine düşmesiyle aynı aileden iki çocuğun yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Koalisyon ülkelerinin Yemen'e yönelik saldırılarının ardından Mart 2015'ten bu yana Husiler, Necran kentine yönelik roket ve saldırılarını sürdürüyor. Yemen sınırına 30 kilometre mesafedeki kente yönelik saldırılarda şimdiye kadar 29 sivilin yaşamını yitirdiği, 304 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

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