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Brüksel'de patladı

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 08:42 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 09:13
Brüksel'de bomba patladı
Brüksel'de bomba patladı

Olay sırasında binanın boş olduğu ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

'nın başkenti Brüksel'deki krimonoloji enstitüsünün dışında " patladığı" bildirildi. Patlama haberini duyuran Reuters, RTL televizyonunu kaynak gösterdi.

Habere göre, sabaha karşı saat 03.00'te bir araç, binanın dışındaki bariyerlere çarpıp içeri girdi. Ardından da saldırganlar laboratuvarların yakınlarında bir bomba patlattı. Patlamanın etkisiyle laboratuvarlarda çıktı.

Olay sırasında binanın boş olduğu ve patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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