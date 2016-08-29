O ülkenin Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Özbekistan Bakanlar Kurulu bildirisine dayandırılarak Özbekistan Haber Ajansınca yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Bakanlar Kurulu açıklamasında, "Uzmanların fikrine göre, Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un detaylı tıbbi kontrolü ve tedavi süreci için belirli bir zamanın gerektiği" ifade edildi.

Açıklamada, İslam Kerimov'un sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, hastalığın sebeplerine ilişkin detaylı bilgi de verilmedi.

Daha önce de 78 yaşındaki İslam Kerimov'un sağlık sorunlarına ilişkin bazı haberler yayınlanmasına rağmen, Özbekistan makamları buna ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.