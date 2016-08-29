Okurlardan İngiliz gazetesine 'yalan' video tepkisi

Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu PYD hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin habere Esed rejiminin Halep’te düzenlediği saldırının görüntülerini bağlayan The Independent gazetesi, okuyuculardan gelen tepki üzerine videoyu kaldırdı.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu PYD hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin habere Esed rejiminin Halep'te düzenlediği saldırının görüntülerini bağlayanİngiliz The Independent gazetesi, okuyuculardan gelen tepki üzerine videoyu kaldırdı.

Bir süre önce yayınını sadece internet üzerinden sürdürme kararı alan Independent, internet sayfasında dün yer verdiği "Türk hava saldırıları 'Suriye'de en az 40 kişiyi öldürdü'" başlıklı haberinde, Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında düzenlediği operasyonla ilgisi olmayan bir videoya yer verdi. Türkiye'nin hava operasyonu sonrasını yansıttığı iddia edilen görüntülerin Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde düzenlediği varil bombalı saldırıya ait olduğu ortaya çıktı.

OKURLARDAN İNGİLİZ GAZETESİNE 'YALAN' VİDEO TEPKİSİ

Türkiye'nin 28 Ağustos'taki hava operasyonundan bir gün önce bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri tarafından Youtube'da yayımlanan görüntülerle ilgili gerçeğin ortaya çıkması üzerine, Independent okurları yorum sayfalarından ve sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi.

Independent'ın sitede yer verdiği görüntülerden, görüntünün orijinalinde yer alan ve Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler sivil savunma örgütüne ait logonun çıkartılmış olması, gazetenin bir yanlışlık yapmaktan ziyade kasıtla hareket ettiği şüphesini güçlendirdi.

Okurlar tepki gösterdi

Independent'ın yorum sayfasında habere tepki gösteren Orfex isimli okur, "Tam Independent'a yakışan bir haber! Burası Halep ve suç da Rusya'ya ve Esed'e ait. Eğer adınız bir şey ifade ediyorsa bari verdiğiniz haber konusunda biraz tarafsız olun." ifadelerini kullandı.

DARBE DESTEKÇİSİ BATI MEDYASINA SERT TEPKİ!

Golewaraabe adını kullanan bir okuyucu da haberde kullanılan videonun konuyla ilgisi olmadığına dikkati çekerek, "Görüntülerde yer alan Beyaz Miğferler yardım örgütü çoğunlukla Halep'te faaliyet gösterir." yorumunu yaptı.

Dick Gregory adlı bir okur, gazetenin tepkilerden sonra videoyu kaldırmış olmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını belirterek, "Görüntülerden Beyaz Miğferler'in logosunun nasıl çıkartıldığını ve burada nasıl kullanıldığını da açıklamanız güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ YÜZLÜ 'YPG' YORUMU

Subna adlı bir okuyucu ise gazeteyi daha dikkatli olmaya çağırarak, Google'ın harita uygulamasında 5 saniyelik bir araştırmanın bile görüntülerin Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgeyle bir ilgisi olmadığını anlamaya yeteceğini belirtti. Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgede çok katlı binaların olmadığına dikkati çeken okuyucu, "Bu tür haberler sadece Independent'ın ya yetersiz muhabirlere sahip olduğunu ya da kiralık kalemlerden oluştuğunu kanıtlıyor. Her iki seçenek de Independent açısından iyi değil." dedi.

Suriye rejimine ait bir askeri helikopter cumartesi günü Halep'in Bab Neyrab semtinde taziye çadırına varil bombalarıyla iki saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi ölmüş, en az 30 kişi yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise dün gerçekleştirdiği hava operasyonuyla Suriye'de PYD/PKK'nın kullandığı 5 binayı vurmuş, 25 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Independent, Türkiye'nin hava operasyonuyla ilgili haberinde Suriye rejiminin gerçekleştirdiği saldırının görüntülerini kullanmış, gelen tepkiler üzerine de bu görüntüleri yayından kaldırmıştı. Gazete bu "yanlışlıkla" ve düzeltmeyle ilgili bir açıklama yapmadı.