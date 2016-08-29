ARKADAŞINA GÖNDER Ülke şokta! En az 60 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Ülke şokta! En az 60 kişi hayatını kaybetti

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 11:55
Ülke şokta! En az 60 kişi hayatını kaybetti
Ülke şokta! En az 60 kişi hayatını kaybetti

’in liman kenti Aden’de lı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 60 kişi yaşamını yitirdi.

yayın organlarında yer alan haberlere göre Şeyh Osman bölgesinde yeni askerlerin eğitildiği askeri okulun önündeki asker kalabalığının içine dalan yüklü araç patlatıldı.

Bölgedeki Sınır Tanımayan örgütü tarafından yapılan açıklamada 60'tan fazla yaralının hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Suudi Arabistan destekli Yemen Hükümeti'nin geçici karargahı olarak bilinen Aden'de, Mayıs ayında da askeri birliğe karşı gerçekleştirilen intihar saldırısında 41 kişi ölmüştü.

YEMEN'DEKİ OLAYLAR

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.