Ülke şokta! En az 60 kişi hayatını kaybetti

Yemen’in liman kenti Aden’de bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 60 kişi yaşamını yitirdi.
Yemen yayın organlarında yer alan haberlere göre Şeyh Osman bölgesinde yeni askerlerin eğitildiği askeri okulun önündeki asker kalabalığının içine dalan bomba yüklü araç patlatıldı.
Bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından yapılan açıklamada 60'tan fazla yaralının hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.
Suudi Arabistan destekli Yemen Hükümeti'nin geçici karargahı olarak bilinen Aden'de, Mayıs ayında da askeri birliğe karşı gerçekleştirilen intihar saldırısında 41 kişi ölmüştü.YEMEN'DEKİ OLAYLAR