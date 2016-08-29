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'de yüklü araçla saldırı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 11:12
Yemen'de bomba yüklü araçla saldırı
Yemen'de bomba yüklü araçla saldırı

'de başkent Sana'nın işgalinin ardından yönetim birimlerinin geçici olarak taşındığı Aden kentinde yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 45 kişinin öldüğü ve yaklaşık 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

Halk Direnişi Güçleri (HDG) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'de HDG'ye bağlı Ketaib el-Muhadara güçlerinin konuşlandığı Es-Senafir Okuluna, milislerin kahvaltı yaptıkları esnada patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Sınır Tanımayan örgütüne bağlı hastane kaynakları ise saldırıda en az 45 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 60 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ağır yaralıların bulunması nedeniyle ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

Ülkenin geçici başkenti konumundaki Aden'de son dönemde radikal örgütler tarafından bu tarz lı saldırılar düzenleniyor.

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