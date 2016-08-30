ABD'den DAEŞ'linin başına 3 milyon dolar ödül!

ABD, terör örgütü DAEŞ'in önemli liderlerinden biri olduğu belirtilen Tacikistanlı Gulmurod Halimov'un yakalanması için bilgi sağlayanlara 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında başına ödül konan Halimov'un örgütte önemli konumda olduğu belirtildi.

Açıklamada, Halimov'un eskiden Tacikistan'da özel kuvvetler biriminde albay ve keskin nişancı olarak görev yaptığı, ayrıca Tacikistan İçişleri Bakanlığına bağlı polis özel operasyonlar biriminin komutanı olduğu kaydedildi.

Halimov'un şu anda DAEŞ'e eleman temin ettiği de belirtilen açıklamada, "Halimov, Mayıs 2015'te yayımlanan 10 dakikalık bir propaganda videosunda DAEŞ için savaştığını söylemiş, ayrıca Rusya, ABD ve Tacikistan'a yönelik şiddet eylemleri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştur." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Halimov'u Eylül 2015'te küresel teröristler listesine dahil etmişti. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde geçen şubat ayında Halimov hakkında yaptırım kararı alınmıştı. Halimov, Tacikistan'ın da aranan kişiler listesinde bulunuyor. INTERPOL de Halimov hakkında kırmızı bülten yayımlamıştı.