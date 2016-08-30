AB'den küstah açıklama!

Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını her fırsatta gösteren AB üyesi ülkeler yine küstah bir açıklamaya imza attı.

TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ GERÇEKÇİ DEĞİL!

Avrupa Birliği Komiseri Günther Oettinger (CDU) Türkiye'nin AB üyeliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasının konusu olduğunu söyledi.



Türkiye ile ilişkilerin AB açısından önemli olduğunu söyleyen Oettinger, yaptığı çelişkili açıklamalarla tepki çekti. Oettinfer, "Türkiye ile ilişkiler önemli, ama üyelik gerçekçi değil" dedi.

ERDOĞAN SONRASININ KONUSU!



Alman Bild gazetesine konuşan Oettinger, kendisinin 2013 yılında sarf ettiği, "AB Türkiye'ye üyelik için yalvaracak" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması ve bugün de aynı düşüncede olup olmadığı sorusu üzerine, "Bu, Türkiye'nin AB için ekonomik ve coğrafi açıdan stratejik bir ülke olduğuna yönelik bir ifadeydi, ancak Erdoğan hükümetine yönelik değil. Türkiye ile iyi ilişkiler AB açısından önemli. Bugünkü şartlar altında bir üyelik önümüzdeki on yılı aşkın bir süre için gerçekçi değil. Bu daha çok Erdoğan sonrasının bir konusu olacaktır" şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE HADDİNİ AŞMIŞTI

2013'te Avrupa Türkiye'ye 'üye ol' diye yalvaracak diyen Oettinger, AB üyeliğinin Erdoğan sonrasının konusu olduğunu savundu.

Erdoğan'ın sözleri kendi vatandaşlarına yönelik Oettinger, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kabul anlaşmasının askıya alınabileceği yönündeki sözleri hatırlatıldığında ise, Cumhurbaşkanı'nın bunu iç kamuoyuna yönelik söylediğini iddia etti.