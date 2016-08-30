ARKADAŞINA GÖNDER DAEŞ sözcüsü Halep'te öldürüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

DAEŞ sözcüsü Halep'te öldürüldü!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 21:44 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 23:34
DAEŞ sözcüsü Halep'te öldürüldü!
DAEŞ sözcüsü Halep'te öldürüldü!

Suriye'nin Halep kenti çevresinde yaşanan çatışmalarda, terör örgütü DAEŞ'in sözcüsü olduğu belirtilen Ebu Muhammed el-Adnani'nin öldüğü bildirildi.

Terör örgütü DAEŞ'e yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansı, asıl ismi Taha Subhi Fellaha (39) olan DAEŞ'in sözcüsü Adnani'nin., Halep çevresindeki çatışmalarda öldüğünü duyurdu.

DAEŞ'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye yakınlığıyla bilinen İdlib doğumlu Adnani'nin, terör örgütünün Suriye'deki önde gelen liderleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Mayıs 2015'te, Adnani'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri verenlere 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.