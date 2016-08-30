Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Sirte kentinde terör örgütü DAEŞ'in son kalesi olan el-Cize el-Bahriyye bölgesine operasyon başlatması, örgütün elindeki rehinelerin ailelerini tedirgin etti.

UMH'nin kenti geri almak amacıyla oluşturduğu El-Bunyanu'l Mersus (Kenetlenmiş Yapı) güçlerinin sözcüsü Muhammed el-Gusri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sirte kentinin birçok bölgesinde kontrolü sağladıklarını belirterek, kentin kuzeyinde bulunan DAEŞ'in son kalesi Cize el-Bahriyye bölgesine de operasyon başlatıldığını söyledi.

DAEŞ'in elindeki 90 ila 100 arasındaki rehinelerle ilgili bilgi veren Gusri, "Kontrolünü sağladığımız bölgelerde daha önce DAEŞ'in merkez olarak kullandığı 6 yeri aradık. Örgütün öldürdüğü, yaraladığı ve rehin aldığı kişilerin izlerine rastlamadık. Muhtemelen rehineler başka yerlere nakledildi." dedi.

Gusri, sivil ve rehinelerin hayatlarını tehlikeye atmamak için ellerinden gelen hassasiyeti gösterdiklerini ifade ederek, bu kapsamda operasyonların yavaş ilerlediğini kaydetti.

Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, yaklaşık üç ay önce başlatılan askeri operasyon kapsamında Ocak 2015'ten bu yana başta DAEŞ'in kontrolündeki Sirte olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerinde terör örgütüyle mücadele ediyor.

El-Bunyanu'l Mersus güçlerinin, son günlerde Sirte'de DAEŞ'e karşı büyük ilerleme kaydettiği, birçok hassas noktanın ele geçirildiği belirtiliyor.